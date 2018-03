Siria | due soldati Coalizione a guida Usa uccisi da ordigno

Bombe e strage di civili a Ghouta - la nuova Aleppo Siria na : «duemila uccisi in tre mesi» : Il Ghouta orientale sta vivendo i suoi giorni peggiori: da domenica scorsa l’esercito del regime ha dato il via a una massiccia operazione aerea con bombardamenti martellanti – e indiscriminati - sulle aree popolate da civili . Le persone rimaste senza vita sotto le macerie sono oltre 400, di cui quasi 100 bambini ...

Le due guerre che Mosca combatte in Siria : C’è la guerra combattuta dai soldati regolari, che segue le priorità del Cremlino. L’altra coinvolge delle compagnie militari private, che però non possono danneggiare gli interessi di Putin. Leggi

Isis - presi in Siria gli ultimi due membri della cellula “Beatles” di Jihadi John : Isis, presi in Siria gli ultimi due membri della cellula “Beatles” di Jihadi John Il gruppo, formato come la band inglese di quattro elementi, era accusato della detenzione e decapitazione di una ventina di ostaggi Continua a leggere L'articolo Isis, presi in Siria gli ultimi due membri della cellula “Beatles” di Jihadi John sembra essere il primo su NewsGo.