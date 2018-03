Siria | Ankara contro Parigi | ' non legittimi terroristi curdi'

Siria : Ankara - 41 soldati turchi uccisi finora ad Afrin : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Afrin - nell’enclave Siriana venti di guerra tra Damasco e Ankara : Non ha ascoltato le ragioni della Casa Bianca né l’invito al dialogo con Damasco espresso dal Cremlino, tantomeno si è fatto intimorire dalla discesa in campo delle truppe fedeli al regime siriano. Il presidente turco Erdogan va dritto per la sua strada: la conquista di Afrin, il cantone della Siria settentrionale controllato dalle milizie curdo-siriane...

Perché Damasco e Ankara sono in rotta di collisione nel caos Siria : Il regime Siriano avrebbe concluso un accordo militare con le milizie curdo-Siriane, in teoria forze dell’opposizione al regime che controllano oltre un terzo del Paese. Se davvero le milizie fedeli al regime Siriano dovessero affluire nel cantone di Afrin per sostenere le milizie curde, la guerra civile Siriana rischia di aprire un altro fronte capace di far entrare in collisione Turchia e Siria ...

Ue - Mogherini ad Ankara : obiettivo operazioni in Siria sia l'Isis : Roma, 16 feb. , askanews, L'alto rappresentante Ue per la Politica estera, Federica Mogherini, ha sollecitato oggi la Turchia a mostrare 'moderazione' nelle sue azioni militari nel Nord-Ovest della Siria, come già fatto poche ore prima dal segretario di ...

Siria : Ankara - 'nessuna prova abbattimento elicottero Afrin'

Siria - Ankara comunica la perdita di 3 soldati turchi ad Afrin - : "Tre dei nostri commilitoni sono rimasti uccisi il 10 febbraio durante l'operazione "Olive Branch", mentre altri cinque sono stati feriti. Sono stati liquidati 15 membri tra le organizzazioni ...

Ankara - qui i curdi sono senza dubbio atipici. Soprattutto quelli Siriani : [English version] I curdi sono senza dubbio atipici, qui. Soprattutto i curdi siriani. I curdi del Rojava. Con questo loro tentativo di governo diretto, dal basso, sono la vena anarchica di un Medio Oriente spesso autoritario, invece, e Soprattutto, profondamente conservatore. Ma in una cosa non sono affatto diversi: fondamentalmente, pensano a se stessi. E adesso, pagano il conto. Il 20 gennaio la Turchia ha avviato l’operazione Ramo ...

Siria : Ankara - curdi pagheranno doppio : ANSA, - ROMA, 4 FEB - La milizia curda Ypg pagherà "un prezzo doppio" per la morte di sette soldati turchi nella provincia Siriana di Afrin. Lo ha minacciato in un tweet il premier turco Binali ...

Siria - Ankara : via forze Usa da Manbij : 17.24 Gli Usa ritirino le loro truppe dalla regione di Manbij in Siria, e interrompano il loro appoggio alle milizie curde dell'Ypg. E' la richiesta del ministro degli Esteri turco,Cavusoglu, riportata dai media internazionali. Dopo l'offensiva contro l'enclave curdo-Siriana ad Afrin, la prossima mossa di Ankara potrebbe essere un attacco contro Manbij, a est di Afrin, dove sono presenti anche forze speciali Usa, alleate dei curdi.

Integrità Siria obiettivo principale di Ankara e Damasco - : "Una volta , le forze armate Siriane, hanno abbattuto un nostro aereo e noi abbiamo reagito. Se loro non ci attaccano, noi non li attaccheremo. Finora non abbiamo intrapreso tali azioni. Il regime sa ...

Siria - ad Afrin prime vittime tra i soldati turchi. Ad Ankara arriva la delegazione americana : Il futuro delle relazioni tra Ankara e Washington dipenderà dalle scelte dell'Amministrazione Usa, in particolare nel teatro Siriano, ha detto il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu. "Non avremo paura di nessuno: se dobbiamo morire, moriremo, ma non vivremo nella paura"

Ankara muove la seconda guerra Siriana - quella della 'grande spartizione' : Cronaca di guerra. Ankara continuava a bombardare una area curda nel Nord della Siria nel secondo giorno di una vasta offensiva contro una città alla frontiera turca. Ribelli siriani appoggiati da ...