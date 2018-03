Silvia Provvedi e Fabrizio Corona si sposano | ‘Vogliamo anche un figlio’

tvzap.kataweb

: Fabrizio Corona si sposa. La fidanzata Silvia Provvedi «Vogliamo subito un figlio» - Corriere : Fabrizio Corona si sposa. La fidanzata Silvia Provvedi «Vogliamo subito un figlio» - MISTERO_MISTERI : Fabrizio Corona, nuova vita: matrimonio in vista con Silvia Provvedi - Albuccia70 : Fabrizio Corona e Silvia Provvedi si sposano: 'Vogliamo avere presto un figlio' -

(Di venerdì 30 marzo 2018) C’è profumo di fiori d’arancio nell’aria perde Le Donatella (QUI tutto quello che c’è da sapere sul duo musicale). La reclusione dell’ex re dei paparazzi li ha tenuti separati per oltre 1 anno, ma ora cheè uscito dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali è tempo di riprendere in mano la vita di coppia e pensare a un futuro ben più sereno. La cantante, che con la sorella Giulia si è classificata seconda nella seconda edizione dello show Dance Dance Dance, ha rivelato al settimanale In Famiglia: “mi ha chiesto di diventare sua moglie, ho detto subito sì”. LEGGI: Verissimo,su‘Mi godo il momento’ Progetti di vita in comunenegli scorsi mesi, così difficili per il compagno maper lei, è sempre rimasta al fianco di, ...