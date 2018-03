Silvana Saguto | Csm ordina la sanzione massima | ‘Rimuoverla dalla magistratura’

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 marzo 2018)va rimossamagistratura. È questa ladecisasezione disciplinare del Csm per l’ex presidente della sezione Misure di prevenzione del tribunale di Palermo, sotto processo a Caltanissetta per la gestione dei beni confiscati alla mafia e le nomine di amministratori giudiziari: secondo l’accusa avrebbero favorito anche familiari e amici. A chiedere laè stato il sostituto pg della Cassazione, Mario Fresa. Il provvedimento del Csm è impugnabile di fronte alle sezioni unite civili della Cassazione. Quella che era considerata la zarina dei beni confiscati aveva presentato istanza di legittimo impedimento chiedendo di rinviare l’udienza: Palazzo dei Marescialli, però, ha ritenuto che respingere la richiesta.ha presentato più volte certificati medici in concomitanza con le udienze e non ha aderito alla possibilità di ...