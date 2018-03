Si vota ancora | alle urne il 10 giugno

Camere - ancora fumata nera. Lega vota Bernini - Berlusconi : questo rompe la coalizione : Al secondo scrutinio alla Camera 577 schede bianche, al Senato 255. In Senato la Lega vota Bernini di Forza Italia. Berlusconi: "Vuole governo con M5S". Giorgetti: "Berlusconi ha esagerato, Bernini era un favore a FI"

Camera : ancora una fumata nera durante seconda votazione presidente : Roma – ancora una fumata nera. Si attende terzo scrutinio Roma – Nulla di fatto anche per la seconda votazione. E’ nuovamente fumata nera nell’aula... L'articolo Camera: ancora una fumata nera durante seconda votazione presidente proviene da Roma Daily News.

Sondaggi - se si tornasse a votare domani? Più voti al M5s (34%) e alla Lega (dal 18 al 22). Sconfitti cedono ancora consenso : I vincitori vincono ancora e con ancora più margine. Gli Sconfitti continuano a perdere. Se si tornasse a votare domani la Lega e il Movimento 5 stelle aumenterebbero i propri voti, rubandoli soprattutto a Forza Italia ma anche al Pd e a Liberi e Uguali. È quello che emerge da due Sondaggi diversi pubblicati tra venerdi 17 marzo e sabato 18 marzo e condotti rispettivamente da Swg per il quotidiano Il Messaggero e da Demos & Pi per La ...

Si rivota? Niente maggioranza Sale ancora il M5S - Lega boom al 20% : E se si tornasse a votare a giugno? Che cosa accadrebbe se gli italiani fossero nuovamente chiamati alle urne tra tre mesi nel caso in cui non si riuscisse a formare un governo dopo i risultati del 4 marzo? Affaritaliani.it in esclusiva uno studio del sondaggista Alessandro Amadori. I risultati son a dir poco sorprendenti Segui su affaritaliani.it

Circa il 51% degli elettori iblei ha votato alle 19. Ancora maglia nera a Vittoria e Monterosso : Redazione Sulla base dei dati trasmessi, alle ore 19, dai rilevatori dislocati nelle 71 sezioni elettorali del territorio comunale di Ragusa, gli elettori che si sono recati alle urne sono stati ...

Non so ancora chi votare. C’è solo un particolare che può fare la differenza : A pochi giorni dal voto, per la prima volta in vita mia, sono davvero in crisi. Non so chi votare. O, meglio, so per chi NON votare, ma a chi dare la mia fiducia ancora proprio no. Da una parte, quella per intenderci dove non voterò di sicuro, vedo una foga all’apparire in grado di risolvere problemi in maniera poco lucida, poco seria. Chi urla frasi sconnesse richiamandosi al Vangelo e alla Costituzione, parlando di “salvaguardare” i valori ...

Un elettore su tre non ha ancora deciso per chi votare il 4 marzo. Un'analisi : Circa un terzo dell’elettorato è indeciso su chi votare, e il loro contributo potrebbe cambiare l’esito del voto. Nonostante la crescita del Movimento 5 Stelle nei sondaggi, Silvio Berlusconi, a guida della coalizione di centro-destra, è in vantaggio sulle altre forze politiche. Questo non basterebbe a garantire un chiaro esito del voto dopo il 4 marzo. Il rischio è quello di un Parlamento bloccato e poche ...

Berlusconi : 'L'Italia ha ancora bisogno di me - la politica mi fa schifo - ma si deve votare' : Io per la politica ho sempre provato uno schifo totale ma ci si deve interessare quindi dico a chi vota M5s di considerare che votandoli cadrebbero in un errore più grande di restare a casa e non ...