Sì al reddito di cittadinanza se temporaneo Salvini media con M5S | ma

Tutta la verità sul reddito di cittadinanza : non sarà di 780 euro per tutti : Se sul reddito di cittadinanza pensavate di sapere tutto, forse vi siete sbagliati. Sì perché il sussidio non sarà per tutti di 780 euro al mese, come si è spesso ripetuto in questi mesi (anni)...

I 5 Stelle puntano sui vitalizi - lite sul reddito di cittadinanza : ROMA È lui l'uomo che meglio rappresenta la materia prima con cui il Movimento sta tessendo la sua tela. Riccardo Fraccaro è lo zelig pentastellato per eccellenza. Grazie al suo silenzio proverbiale e ...

La Fornero ad Affari gela Di Maio : "Ha già cambiato posizione" "Dietrofront sul reddito-cittadinanza" : La dichiarazione del ministro del Lavoro in pectore del M5S Pasquale Tridico sul reddito di inclusione? "Direi che si tratta di un cambiamento di posizione di 180 gradi sul reddito di cittadinanza. Cioè totale. E' una conferma che in campagna elettorale si dice una cosa e poi, quando ci si avvicina al governo, l'atteggiamento delle forze politche è completamento diverso". L'ex ministro del Welfare Elsa Fornero, intervistata da Affaritaliani.it, ...

Il reddito di cittadinanza mette più d'accordo i due Matteo che non Lega e M5S : Che Matteo Salvini stia iniziando a strizzare l'occhio ai democratici, intuendo che con Luigi Di Maio non gli sarebbe possibile governare, almeno non in condizioni di piena dignità politica? Sarà, ma ...

reddito di cittadinanza : ecco quanto costerà secondo Tito Boeri : Il Reddito di cittadinanza continua ad essere uno dei temi più dibattuti dell’attualità politica. Non c’è ancora un governo, ma la misura presente nel programma del Movimento 5 Stelle è molto discussa, soprattutto dopo la mezza apertura da parte del leader della Lega, Matteo Salvini, dettosi disposto ragionare su una misura analoga purché organizzata in modo che non sia semplicemente un “incentivo ai fannulloni”. Nel dibatTito è intervenuto ...

Ecco il piano per il reddito di (debole) cittadinanza : Per il momento c'è lui, il Rei, il reddito di inclusione. È rivolto ai cittadini più deboli, quelli che non superano una certa soglia di reddito. È entrato in vigore il primo dicembre e l'Inps pubblica ora dei dati per dirci che sta andando bene. Questa non sarebbe, in realtà, una "buona notizia", perché significa che la povertà è molta e – come al solito – è mal ...

Governo - gelo Lega-grillini sul reddito di cittadinanza : No, non è proprio aria di vertice, almeno per ora. "Volete sapere quando io vedrò Salvini? Tranquilli, a Pasqua e Pasquetta non dovrete lavorare", taglia corto Di Maio con i giornalisti che lo attorniano in Transatlantico. Forse, chissà, potrà accadere martedì, prima delle consultazioni sul Colle. O magari, se la trattativa riprenderà corpo, si incontreranno dopo il primo giro al Quirinale. Ma adesso, nonostante gli sforzi degli sherpa, "non ci ...

Di Maio : 'Convergenze a destra e a sinistra'. Salvini frena sul reddito cittadinanza : "Se il reddito di cittadinanza - aveva detto il 26 marzo - fosse pagare la gente per stare a casa dico di no, ma se fosse uno strumento per reintrodurre nel mondo del lavoro chi oggi ne è uscito ...

Perché il reddito di Inclusione può diventare il nuovo reddito di Cittadinanza : Per il presidente dell'Inps i sussidi proposti dall'M5S costano troppo. Meglio potenziare quelli che già esistono

Governo Di Maio-Salvini - Flat tax contro reddito di Cittadinanza/ M5s : “convergenze a destra e sinistra” : Governo, Di Maio "convergenze a destra e sinistra": sfida a Salvini, Flat Tax vs Reddito di Cittadinanza. Il Pd fuori dai giochi, il rebus delle alleanze e i prossimi scenari(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 20:02:00 GMT)

La Lega «segue» il Pd sul reddito di cittadinanza : «M5S senza vergogna» Camera - Carfagna e Rosato tra i 4 vice : L'account di «Salvini premier» ritwitta l'intervista al deputato dem Michele Anzaldi che dice: «Per anni hanno promesso soldi, illudendo le persone e speculando sulla pelle di chi non ce la fa. Passata la festa, gabbato lo santo»

Schiaffo della Lega ai 5 Stelle : 'Sul reddito di cittadinanza senza vergogna' : Alta tensione tra Lega e M5S in vista della formazione del nuovo governo. Stavolta, al centro delle polemiche, c'è il reddito di cittadinanza, cavallo di battaglia del MoVimento di Di Maio. Ecco cosa ...

M5S - Bonafede : 'Tweet della Lega è fake news - io non parlavo di reddito di cittadinanza' : Intercettato dopo il pranzo in un ristorante nei pressi di Montecitorio, Luigi Di Maio non commenta gli ultimi sviluppi sulle trattative per il...