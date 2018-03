Sharing mobility | svolta italiana nella mobilità sostenibile

Car2go - L'AS Roma sceglie il servizio come "Mobility Sharing partner" : L'AS Roma ha scelto Car2go nella veste di "Mobility sharing partner" per supportare gli spostamenti dei tifosi da e per lo Stadio olimpico. In base all'accordo, i tifosi giallorossi potranno iscriversi gratuitamente al servizio e riceveranno un bonus di 5 euro in minuti di guida, inserendo uno specifico codice sul sito al momento della registrazione.Dieci minuti gratis per chi va allo stadio. Altri benefici sono previsti per i ...

Sharing mobility : la rivoluzione dell’auto : di Beppe Grillo – Probabilmente mio figlio non vedrà mai l’automobile come una proprietà, ma come un mezzo per spostarsi. Da utilizzare solo quando ne avrà bisogno. Domani avremo macchine che si guidano da sole, eppure non è questa la grande innovazione. La rivoluzione riguarda il possesso. Non saranno nostre. Affitteremo quella che più ci piace, per l’utilizzo che dovremo farne in quel momento e per il tempo che vogliamo. Le ...