SF Motors - La startup cinese presenta le elettriche SF5 e SF7

(Di venerdì 30 marzo 2018) Nel corso di un evento che si è svolto in California, proprio in concomitanza col Salone di New York, laSFha svelato i propri piani strategici e i modelli SF5 ed SF7 destinati alla produzione. Già dotata di uno stabilimento in Cina, a Chongqing, ha acquistato l'impianto di produzione AM General (Indiana) in vista del debutto sul mercato americano e ha intenzione di offrire powertrain e batterie ad altri costruttori.Oltre 1.000 CV e 500 km di autonomia. La piattaforma modulare che sarà utilizzata per le due Suv SF5 ed SF7 è stata concepita in modo da poter adottare due propulsori elettrici, con una potenza massima di oltre 1.000 CV per la versione più completa, capace di toccare le 60 miglia orarie da fermo in meno di 3 secondi. Nel ciclo NEDC le batterie dovrebbero garantire 500 km di autonomia, ma anche in questo caso i dettagli tecnici sono scarsi. La Suv ...