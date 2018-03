Settimana dello Sport di Univaq | sconti agli studenti per la doppia sfida del

abruzzo24ore.tv

: Entriamo con il Signore Gesù in questa Settimana Santa per celebrare la Pasqua con cuore rinnovato dalla grazia dello Spirito Santo. - Pontifex_it : Entriamo con il Signore Gesù in questa Settimana Santa per celebrare la Pasqua con cuore rinnovato dalla grazia dello Spirito Santo. - picenooggi : Ok da Monte Piselli, fine settimana di Pasqua all’insegna del turismo e dello sport - ChefMolon : RT @blogsfizioso: Vi va di pensare già al pranzo del week end? (modo simpatico per sopportare la settimana da poco iniziata). Con @ChefMolo… -

(Di venerdì 30 marzo 2018) L'Aquila - Cresce l'attesa in vista dell'arrivo del Guinness PRO14 all'Aquila. Il 14 aprile lo stadio “Tommaso Fattori” sarà palcoscenico dell'eventoivo dell'anno nel capoluogo abruzzese, con ladi Serie A e del campionato internazionale Guinness PRO14, che vedrà protagonisti rispettivamente L'Aquila Rugby Club (contro il Cus Genova) e Zebre Rugby Club (contro i gallesi Dragons). In vista della giornata sono diversi i soggetti mobilitati in città, ma anche fuori regione. Questa mattina il Rettorato dell'Università degli Studi dell'Aquila è stata la sede della conferenza stampa di presentazione della “”, un insieme di eventi e un'occasione di confronto organizzata dall'Ateneo aquilano, volta a porre al centro il tema dell'attività fisica come valore anche in ...