Serie D | tifosi contro il fair play in Portici-Nocerina E il tecnico si dimette

Serie C : classifica delle multe del giudice sportivo - ecco il costo dei tifosi Video : La #classifica delle multe in Serie C ha poco da invidiare a quella delle Serie superiori [Video]. I tre gironi hanno comminato multe per 248.700 euro. Il girone più vessato è quello meridionale con 97.500 euro, to dal girone B con 85mila e dal girone A con 66.200. A parte sporadici casi, come ad esempio la curiosa multa da 500 euro fatta al Cuneo nel recupero della 17esima giornata di campionato per mancanza di acqua calda negli spogliatoi ...

Serie B Frosinone - Longo : «Accetto la contestazione dei tifosi» : TERNI - "Noi siamo i primi ad essere delusi dal mancato successo. Così come siamo delusi dai punti che ultimamente non sono arrivati". Così il tecnico del Frosinone , Moreno Longo , a Sky dopo la gara ...

Serie B : invasione dei tifosi ospiti - il Sindaco firma l'Ordinanza Video : In Serie B, proprio in queste ultime ore, il Parma ha comunicato che l'intera capienza del settore ospiti è stata esaurita con la vendita dei 3800 tagliandi riservati nell'impianto del 'Tardini' ai tifosi della squadra ospite. Il dato della vendita è riferito all'incontro Parma-Foggia [Video], in programma domenica 25 marzo, alle ore 12,30, gara valida per la 32a giornata del #campionato di #Serie B. Settore ospiti, sold out e record di ...

Serie B : patron - 'presto un team da Europa League'; altro esodo di tifosi Video : Sembra sia tornato l'ottimismo in casa Palermo [Video], dopo l'udienza in Tribunale che lascia, al momento, in sospeso il giudizio sul club rosanero, sulla vicenda relativa al procedimento prefallimentare. Come riportato dalla redazione del Corriere dello Sport, al massimo fra dieci giorni si conoscera' il verdetto e subito dopo il patron Zamparini riferira' sulle novita' in seno alla societa'. Zamparini, ''chiudere presto per allestire una ...

Calcio - Serie A : controlli per Hamsik - scatta la carica dei tifosi : Maurizio Sarri ha dato appuntamento ai suoi per il pomeriggio a Castel Volturno. Alla ripresa degli allenamenti verranno verificate le condizioni di Hamsik, uscito dopo venti minuti contro il Genoa ...

Serie C Lecce - Sticchi Damiani : «Vittoria col Cosenza dedicata ai tifosi» : Lecce - Il presidente del Lecce , Saverio Sticchi Damiani , ha commentato con grande soddisfazione la vittoria della sua squadra sul Cosenza. " Un risultato importantissimo - ha spiegato ai microfoni ...

Serie C : Akragas-Trapani ad alto rischio - stop ai tifosi : Trasferta vietata per i tifosi trapanesi. L’Akragas Città dei Templi informa che, su determinazione dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, la partita contro il Trapani, in programma domani allo stadio “Nicola De Simone” di Siracusa e segnalata come gara alto profilo di rischio, si giochera’ senza la presenza dei sostenitori ospiti. La societa’ agrigentina afferma di non potere che prendere ...

Serie C - ecco quanti tifosi del Lecce saranno a Cosenza : sorpresa in campo Video : Il Lecce [Video] capolista della #Serie C, domani giochera' su uno dei campi più difficili del girone meridionale del terzo campionato professionistico di calcio italiano: quello di #Cosenza. Finora, i calabresi in casa hanno avuto un buon cammino, conquistando 20 dei 37 punti totali in classifica. Per il Cosenza, in casa sono arrivate 5 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. Dopo la vittoria odierna del Catania sulla Reggina, il Lecce [Video] però ...

Serie C - ecco quanti tifosi del Lecce saranno a Cosenza : sorpresa in campo : Il Lecce capolista della Serie C, domani giocherà su uno dei campi più difficili del girone meridionale del terzo campionato professionistico di calcio italiano: quello di Cosenza. Finora, i calabresi in casa hanno avuto un buon cammino, conquistando 20 dei 37 punti totali in classifica. Per il Cosenza, in casa sono arrivate 5 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. Dopo la vittoria odierna del Catania sulla Reggina, il Lecce però ha la necessità di ...

Serie A - Torino-Fiorentina 1-2 : quarto ko di fila. I tifosi : 'Cairo - vattene!' : La cronaca della partita, ora. BASELLI FEBBRE - Baselli si è svegliato in ritiro con la febbre alta. Subito a casa, e Valdifiori in campo, play , ultima da titolare: contro il Genoa il 30 dicembre, , ...

Serie C : tifosi Lecce - il lungo elenco delle trasferte vietate - è tutto normale? Video : Il #campionato di #Serie C si appresta a vivere le ultime, trepidanti gare della regular season, al termine della quale verranno emessi i primi verdetti [Video] della stagione. Nel Girone C, il #Lecce è al comando con 7 punti di vantaggio sulla coppia Trapani-Catania, ed è sicuramente la squadra favorita [Video]per la promozione diretta. Una stagione fin qui esaltante quella dei giallorossi che, con Liverani in panchina, hanno conto vittorie su ...

Serie B - Unicusano Ternana : Defendi carica i tifosi : Serie B , su Radio Cusano Campus capitan Defendi carica i supporter dell' Unicusano Ternana . 'I tifosi ci stiano accanto come hanno sempre fatto: noi daremo il massimo, proprio come fanno loro'. ...

Serie A Lazio - i tifosi citano i direttori di gara per l'espulsione di Immobile contro il Torino : ROMA - Undici tifosi della Lazio hanno presentato una citazione davanti al giudice di pace in reLazione all'espulsione dell'attaccante biancoceleste Ciro Immobile durante la partita dell'11 dicembre ...

Serie C : noto artista regala 10mila euro; i tifosi al giudice - 'niente scherzi' Video : La giornata del 15 marzo si preannuncia fondamentale, forse decisiva, per il destino dell'Arezzo [Video] Calcio, squadra del girone A di Serie C. Il Tribunale, infatti, dovra' pronunciarsi sul #fallimento o meno del club e sull'ipotesi dell'esercizio provvisorio. Domani la decisione del Tribunale In questa drammatica corsa contro il tempo, si sono mossi i #tifosi aretini che sperano di salvare la categoria, per non vedere cancellata la propria ...