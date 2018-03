Serie C | classifica delle multe del giudice sportivo | ecco il costo dei tifosi

RISULTATI Serie C / Classifica aggiornata : Gavorrano e Arezzo ci credono! Diretta gol live score girone A : RISULTATI SERIE C: Classifica aggiornata, Diretta gol live score delle partite che si giocano per il girone A. Siamo arrivati alla 33^ giornata, in testa il Livorno precede il Siena(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 18:20:00 GMT)

Pallanuoto - Serie A1 2018 : risultati e classifica dopo la 20ma giornata. Turno interlocutorio - tutto secondo pronostico : Il 20° Turno della Serie A1 di Pallanuoto non ha offerto particolari sorprese: tutti i risultati hanno rispettato i pronostici della vigilia. Andiamo a scoprire cosa ci hanno riservato i sette incontri di giornata e come si è andata a modificare la classifica: l’unica a soffrire oltremodo è stata Brescia, che soltanto nell’ultimo quarto ha avuto la meglio sul Bogliasco per 8-10. Ordinaria amministrazione per la Pro Recco, che batte ...

Serie B - risultati e classifica : l'Empoli è sempre capolista : Gli uomini di Andreazzoli, grazie al 18° sigillo stagionale di Donnarumma, espugnano l'Adriatico di Pescara e si confermano in vetta alla Serie cadetta. Frena ancora il Frosinone , 0-0 contro la ...

Serie C : risultati e classifica del Girone A : risultati e classifica della 32/a giornata, 13/a di ritorno, del Girone A del campionato di calcio di Serie C. Arezzo-Gavorrano 0-0, Cuneo-Pontedera 0-2, Monza-Pro Piacenza 2-0, Olbia-Alessandria 1-3, Piacenza-Giana Erminio 1-1, Pisa-Carrarese 0-2, Prato-Lucchese 0-1, Siena-Pistoiese 2-0, Viterbese-Livorno 1-3. Ha riposato: Arzachena. classifica: Livorno punti 60; Siena 58; Pisa 52; Viterbese 50; Alessandria e Carrarese 46; Monza 42; Giana ...

Pallanuoto - Serie A1 2018 : risultati e classifica dopo la 19ma giornata. Importanti successi esterni per Savona e Florentia : La 19ma giornata della Serie A1 di Pallanuoto consegna ben quattro vittorie esterne, delle quali due molto Importanti per diversi obiettivi di classifica. In ottica posizione per la post season, gran successo esterno del Savona a Napoli per 9-12, che permette ai liguri di puntellare il quinto posto. In chiave salvezza diretta invece, la Florentia va a vincere per 10-12 in casa della Lazio: al momento entrambe le compagini eviterebbero i play ...