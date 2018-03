Serie B | Perugia-Cremonese 1-0 | importante vittoria per i grifoni FOTO

Serie B - gli arbitri dei recuperi : Pro Vercelli-Perugia ad Abbattista : ROMA - Si recuperano lunedì 2 e martedì 3 aprile le gare dell'ottava giornata di ritorno di Serie B, rinviate per maltempo. Sono ufficiali i nomi degli arbitri designati, a partire dal lunch match di ...

Serie B Cesena-Perugia 1-1. Buonaiuto replica a Schiavone : CESENA - Termina in parità l'incontro tra Cesena e Perugia . Dopo un ottimo primo tempo degli ospiti, che colpiscono anche un palo con Diamanti, i padroni di casa passano in vantaggio nella ripresa, ...

Risultati Serie B/ Classifica aggiornata : il Cesena frena la corsa del Perugia : Risultati Serie B: Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite per la 32^ giornata. L'Empoli vola a +5 sul Frosinone bloccato, poker del Palermo e derby al Venezia

DIRETTA / Perugia Ravenna (risultato live 2-0) streaming video e tv : 3' set! (Serie A1 play off) : DIRETTA Perugia Ravenna: info streaming video e tv della decisiva gara 3 per i quarti di finale play off scudetto di Serie A1. In palio oggi il passaggio alle semifinali.

Serie B - Cesena-Perugia ore 20.30 : probabili formazioni - dove vederla in tv : CESENA - Il programma della 32esima giornata di Serie B si chiude stasera all'Orogel Stadium-Dino Manuzzi. Alle 20.30 palla centro per Cesena-Perugia . Castori cerca punti salvezza e ritrova Jallow , ...

Video/ Perugia Spezia (3-0) : highlights e gol della partita (Serie B 31^ giornata) : Video Perugia Spezia (3-0): highlights e gol della partita di Serie B per la 31^ giornata. La bella dppietta di Cerri salva i grifoni di fronte al pubblico del Curi.

Video/ Perugia Foggia (2-0) : highlights e gol della partita (Serie B 30^ giornata) : Video Perugia Foggia (2-0): highlights e gol della partita di Serie B per la 30^ giornata. Le immagini salienti del match allo stadio Curi di sabato 10 marzo.

Volley - Serie A1 2018 : inizia bene Perugia. Rimonta vincente per 3-1 sul Ravenna ai quarti in gara-1 : Missione compiuta, nonostante le tante difficoltà iniziali. Perugia, testa di Serie numero 1 del tabellone dopo la leadership nella regular season, si impone in gara-1 dei quarti di finale del campionato di A1 di Volley in casa sul Ravenna per 3-1 (20-25, 26-24, 28-26, 25-19). Match comunque teso, come sempre in questi scontri diretti: la Serie si deciderà già settimana prossima in terra romagnola, dove i padroni di casa tenteranno il ...

Serie B : il Palermo batte il Frosinone - vincono Venezia - Parma e Perugia : ROMA - Il Palermo ferma , 1-0, la corsa della capolista Frosinone e torna in corsa per i due posti che garantiscono la promozione diretta in A. Ringrazia anche il Cittadella che strappa un buon punto ,...

Serie B - corrono Venezia - Parma e Perugia : La Pro Vercelli sttrappa un punto a Bari con un gol nel recupero. Volano Venezia, Parma e Perugia mentre pareggiano Cremonese-Cittadella e Spezia-Ternana Risultati della 30/a giornata del campionato ...

Serie B - la Pro Vercelli rovina il sabato del Bari. Vincono Parma - Perugia e Venezia : Nel 30esimo turno del campionato cadetto il Bari si fa raggiungere in pieno recupero perdendo l'opportunità di agganciare al quarto posto il Palermo. Cittadella fermato a Cremona, mentre Parma, ...

Pronostici Serie B / Quote e scommesse : cosa attendersi da Perugia Foggia? (30^ giornata) : Pronostici Serie B: Quote e scommesse per le partite della 30^ giornata. Ecco le nostre favorite e gli esiti più probabili per gli incontri in programma (10-11-12 marzo 2018)