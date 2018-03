Serie B Frosinone vs Venezia 2-1 | Maiello a Sky | ' Questa vittoria è una liberazione'

Serie B - in testa corrono tutte : vincono Empoli - Frosinone - Palermo e Parma : Sono le uniche due note di cronaca in una prima mezz'ora di gioco segnata dai tanti errori di misura e dai ritmi bassi. L'incontro si vivacizza nel finale, con il vantaggio di Gilardino , terzo ...

'LIVE' Serie B Frosinone vs Venezia - 2°T - 2-1 - Ariaudo aut. 25 - Maiello 53 - Citro 60 - : di Alessandro Andrelli, Al 'Benito Stirpe' si gioca il turno pre-pasquale del campionato di Serie B con la sfida Frosinone - Venezia . Ecco le formazioni ufficiali e la cronaca della gara. SECONDO TEMPO GOOOOOALLLL Frosinone al 53 con Maiello che dalla sinistra lascia partita un destro a giro sul quale non può nulla Vicario. Risultato: Frosinone - Venezia 1-1. I ...

Serie B : ok Empoli - Frosinone e Palermo : 22.29 Vincono le prime tre ( Empoli , Frosinone e Palermo ). Parma aggancia al quarto posto Bari e Cittadella (ko in casa). ASCOLI-BARI (ieri) 1-0 AVELLINO-PARMA 1-2 BRESCIA-PESCARA 2-1 CARPI-TERNANA 2-1 CITTADELLA-SPEZIA 1-2 Empoli -SALERNITANA 2-0 FOGGIA-PRO VERCELLI 2-1 Frosinone -VENEZIA 2-1 VIRTUS ENTELLA- Palermo 1-2 NOVARA-CESENA domani ...

Video/ Ternana Frosinone (0-0) : gli highlights della partita ( Serie B 32^ giornata) : Video Ternana Frosinone (risultato finale 0-0): gli highlights della partita del Liberati. I ciociari sbattono contro l'ultima in classifica in Serie B e ora rischiano anche il secondo posto(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 09:06:00 GMT)

Serie B Frosinone - Longo : «Accetto la contestazione dei tifosi» : TERNI - "Noi siamo i primi ad essere delusi dal mancato successo. Così come siamo delusi dai punti che ultimamente non sono arrivati". Così il tecnico del Frosinone , Moreno Longo , a Sky dopo la gara ...

Serie B Empoli e Palermo insistono - rallenta il Frosinone : ROMA - L' Empoli allunga il passo in vetta alla classifica: passa , 0-1, a Pescara e porta a 5 punti il vantaggio sul Frosinone , bloccato sullo 0-0 a Terni. I ciociari ora sono braccati dal Palermo che,...

Serie B - Empoli di misura e poker Palermo. Il Frosinone rallenta ancora : La capolista Empoli vince a fatica a Pescara e continua la corsa in testa alla classifica , nel 2018 sette vittorie e due pareggi in nove partite, . Il Frosinone pareggia a Terni , cinque punti nelle ...

