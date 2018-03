Serie B | Del Grosso del Venezia squalificato per due giornate

Serie B : 4 giocatori squalificati - 2 turni a Del Grosso : Sono 4 i giocatori fermati dal giudice sportivo dopo la 12esima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Due turni di stop sono stati inflitti a Cristiano Del Grosso (Venezia). Un turno di squalifica invece per Marco Carraro (Pescara), Marino Defendi (Ternana Unicusano) e Francesco Di Tacchio (Avellino). Cinquemila euro di ammenda sono andati al Foggia per avere alcuni suoi sostenitori, nel corso della gara, “acceso nel proprio ...

La Serie A ricorda Mondonico : minuto di silenzio prima delle prossime gare : Il Commissario Straordinario della Lega Serie A ha scelto di fare effettuare un minuto di silenzio prima di tutte le gare dell'11ª giornata L'articolo La Serie A ricorda Mondonico: minuto di silenzio prima delle prossime gare è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Asiago-Renon - Finale Alps League hockey ghiaccio 2018 : tutte le date e il calendario della Serie. Programma - orari e tv : Per il secondo anno consecutivo la Finale della Alps League di hockey su ghiaccio sarà tutta italiana. Per il secondo anno di fila a sfidarsi saranno Asiago e Renon. Sono state ancora loro ad uscire vincitrici dalla lotta dei playoff ed ora sono pronte a giocarsi il titolo, dopo aver battagliato per tutta la regular season. Nel 2017 trionfò Renon al termine di una serie emozionante, decisa in gara-5. Quest’anno, però, sarà Asiago ad avere ...

Video/ Carrarese Piacenza (2-0) : highlights e gol della partita (Serie C 33^ giornata) : Video Carrarese Piacenza (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita nella 33^ giornata di Serie C.Coralli e Biasci portano i toscani al successo.(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 09:46:00 GMT)

Video/ Giana Erminio Pisa (2-4) : highlights e gol della partita (Serie C 33^ giornata) : Video Giana Erminio Pisa (risultato finale 2-4): highlights e gol della partita nella 33^ giornata della serie C. Trionfo della squadra toscana che vola alla terza posizione.(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 09:42:00 GMT)

Video/ Frosinone Venezia (2-1) : highlights e gol della partita (Serie B 33^ giornata) : Video Frosinone Venezia (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita valida nella 33^ giornata di Serie B. Maiello e Citro portano i canarini al successo.(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 09:37:00 GMT)

Video/ Foggia Pro Vercelli (2-1) : highlights e gol della partita (Serie B 33^ giornata) : Video Foggia Pro Vercelli (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita valida nella 33^ giornata di serie B. Pesante successo casalingo dei satanelli.(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 09:32:00 GMT)

Video/ Entella Palermo (1-2) : highlights e gol della partita (Serie B 33^ giornata) : Video Entella Palermo (risultato finale 1-2): highlights e gol della partita valida nella 33^ giornata di Serie B. Ai liguri non basta la rete di Gatto al 79'.(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 09:28:00 GMT)

Video/ Empoli Salernitana (2-0) : higlhights e gol della partita (Serie B 33^ giornata) : Video Empoli Salernitana (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita della 33^ giornata di Serie B. La doppietta di Rodriguez fa esultare gli azzurri.(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 09:22:00 GMT)

Video/ Cittadella Spezia (1-2) : highlights e gol della partita (Serie B 33^ giornata) : Video Cittadella Spezia (risultato finale 1-2): highlights e gol della partita nella 33^ giornata della Serie B. Gilardino regala il successo ai liguri al 62'.(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 09:18:00 GMT)

Video/ Carpi-Ternana (2-1) : highlights e gol della partita (Serie B 33^ giornata) : Video Carpi Ternana (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita di Serie B che si è disputata al Cabassi dove i padroni di casa hanno battuto gli uomini di De Canio.(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 09:14:00 GMT)

Video/ Brescia-Pescara (2-1) : highlights e gol della partita (Serie B 33^ giornata) : Video Brescia Pescara (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita di Serie B che ha visto le rondinelle battere i delfini in rimonta, vittoria importante per i padroni di casa.(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 09:10:00 GMT)

Video/ Avellino-Parma (1-2) : highlights e gol della partita (Serie B 33^ giornata) : Video Avellino Parma (risultato finale 1-2): higlhights e gol della partita di Serie B che si è conclusa con la vittoria dei crociati ai danni degli irpini sempre più in caduta libera.(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 09:08:00 GMT)

Calendario Serie A - tutte le partite della 30ma giornata : programma - orari e tv. Come seguirle in tempo reale e Diretta Streaming : tutte le partite saranno trasmesse in Diretta tv su Sky Sport e su Mediaset Premium, Diretta Streaming su Sky Go e su Premium Player. SABATO 31 MARZO: 12.30 Bologna-Roma 15.00 Lazio-Benevento 15.00 ...