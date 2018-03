Serie B | arbitri recuperi 8a giornata di ritorno

Serie B - gli arbitri dei recuperi : Pro Vercelli-Perugia ad Abbattista : ROMA - Si recuperano lunedì 2 e martedì 3 aprile le gare dell'ottava giornata di ritorno di Serie B, rinviate per maltempo. Sono ufficiali i nomi degli arbitri designati, a partire dal lunch match di ...

Serie A - gli arbitri della 30giornata : Juventus-Milan a Mazzoleni : Sosta per le Nazionali in archivio, dopo una settimana di pausa la Serie A è pronta a tornare in campo. Prosegue la sfida al vertice tra la Juventus capolista, reduce dal pareggio dell'ultimo turno ...

Serie A - ecco gli arbitri 30/o turno : Questi gli arbitri del 30° turno di Serie A, in programma sabato alle ore 15: Atalanta-Udinese: Pairetto; Bologna-Roma (ore 12.30): Irrati; Cagliari-Torino: La Penna; Chievo-Sampdoria (ore 18): Orsato; Fiorentina-Crotone: Valeri; Genoa-Spal: Giacomelli; Inter-Verona: Rocchi; Juventus-Milan (ore 20.45): Mazzoleni; Lazio-Benevento: Calvarese; Sassuolo-Napoli (ore 18): Fabbri. (AdnKronos) L'articolo Serie A, ecco gli arbitri 30/o turno sembra ...

Serie B - gli arbitri della 33esima giornata : Gli arbitri della 27esima giornata di Serie B in programma giovedì 29 marzo alle ore 20.30: Ascoli-Bari (mercoledì 28, ore 20.30): Ros; Avellino-Parma: Martinelli; Brescia-Pescara: Saia; Carpi-Ternana: Pillitteri; Cittadella-Spezia: Marini; Empoli-Salernitana: Minelli; Entella-Palermo: Fourneau; Foggia-Vercelli: Guccini; Frosinone-Venezia: Serra; Novara-Cesena (venerdì 30, ore 19): Nasca; Perugia-Cremonese (venerdì 30, ore 21): ...

Calcio femminile : Arbitri e programma della Serie A e B - InfoOggi.it : Fiorentina Women's-Ravenna sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti e sul sito web ufficiale Calciofemminile.lnd.it. Le telecamere di ...

Serie B - gli arbitri della 32esima giornata : Sono stati designati gli arbitri per i match validi per la 32esima giornata del campionato di Serie B in programma domenica 25 marzo alle ore 15: Bari-Brescia (sabato ore 20.30): Giua; Cesena-Perugia (20.30): Aureliano; Cremonese-Entella: Illuzzi; Palermo-Carpi: Ghersini; Parma-Foggia (ore 12.30): Baroni; Pescara-Empoli: Piccinini; Pro Vercelli-Avellino: Di Martino; Salernitana-Novara: Di Paolo; Spezia-Ascoli (sabato ore 18): Piscopo; ...

Serie A - Rosetti : 'Con il Var calcio più giusto e arbitri meno soli' : Con la Var 'il calcio è più giusto' e gli arbitri 'sono meno soli'. Così Roberto Rosetti, responsabile italiano del progetto per la sperimentazione della videoassistenza, parla della 'rivoluzione ...

Serie A : ecco gli arbitri della 29ª giornata di campionato : Sarà Davide Massa a dirigere Spal-Juventus, anticipo della 29esima giornata in programma sabato alle 20.45 a Ferrara. Con il fischietto della sezione di Imperia ci saranno gli assistenti Di Iorio e Prenna, gli arbitri Var Doveri e Preti, mentre Ghersini sara’ il quarto ufficiale di gara. Napoli-Genoa, posticipo delle 20.45 in programma domenica sera al San Paolo, sara’ arbitrata da Fabrizio Pasqua di Tivoli, i guardalinee saranno ...

Serie B : il campionato mischia le carte - arbitri - la galleria degli (o)errori Video : In un #campionato dove è vietato azzardare previsioni alla vigilia, la 30a giornata di Serie B ha ancora una volta mischiato le carte lasciando inalterato ogni giudizio finale sia in testa che in coda alla classifica. Palermo, a tre lunghezze dalla vetta E' stata la giornata del Palermo che dopo la vittoria di misura contro la capolista Frosinone si porta a tre lunghezze dalla vetta, in attesa della gara dell'Empoli che vincendo oggi contro ...

Serie A senza VAR?/ Arbitri - Nicchi : "l'anno prossimo forse non ci sarà" : Il prossimo anno il campionato di Serie A potrebbe eliminare la Var: le parole del presidente AIA Marcello Nicchi sulla possibilità di migliorare lo strumento o addirittura di toglierlo(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 18:52:00 GMT)

Arbitri Serie A : Torino-Juventus a Orsato. Napoli-Spal a Gavillucci : TORINO - Sarà Orsato di Schio a dirigere il derby della Mole, Torino - Juventus , in programma domenica alle 12.30. Tra le altre designazioni della sesta giornata di ritorno, Genoa-Inter è stata ...

Serie A - gli arbitri della 24giornata : Napoli-Lazio a Banti - Fiorentina-Juve a Guida : Sfide suggestive per le prime della classe e tanta attesa per le designazioni arbitrali della 24giornata di Serie A. Per Napoli-Lazio è stato scelto l'esperto Luca Banti, della sezione di Livorno, ...