Serie A Verona | Pecchia | «Inter | risponderemo colpo su colpo»

Probabili Formazioni Inter-Verona - 30° giornata di Serie A - 31-03-2018 : L’Inter di Luciano Spalletti viene da una vittoria convincente ottenuta sul campo della Sampdoria. Un Marassi che è stato ostico per tutte le squadre. Infatti sono solo tre quelle che sono riuscite a violarlo, la Lazio, il Sassuolo e appunto l’Inter. Ma ciò che ha sorpreso di più, è stata la facilità con cui la formazione nerazzurra è riuscita a segnare le reti che le hanno consentito di ottenere i tre punti. Sembra di ...

Serie A - Verona in campo : Heurtaux presente : Verona - Il Verona ritrova alcuni pezzi in vista della ripresa del campionato. In primis Thomas Heurtaux che si è allenato con i compagni, mentre Simone Calvano , che ha smaltito la lieve sindrome ...

Calcio femminile - 17ma giornata Serie A 2017-2018 : cinquina della Juventus - Bonansea scatenata. Cade la Res Roma a Verona : Si è completato quest’oggi il 17° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A. La Juventus ha risposto presente, conquistando il successo sul campo del Sassuolo grazie ad un perentorio 5-0. Protagonista dell’incontro, senza se e senza ma, Barbara Bonanesa. L’esterno della Vecchia Signora e della Nazionale italiana, in versione Garrincha, ha seminato il panico nella retroguardia neroverde, facendosi trovare pronta ...

Calcio femminile - 17a Giornata Serie A 2017-2018 : la Juventus in trasferta a Reggio Emilia - il Brescia ospita il Chievo Verona : Va in scena domani il diciassettesimo turno della Serie A di Calcio femminile e nuovo confronto a distanza tra Juventus e Brescia per il primato del torneo nazionale. La Vecchia Signora, a punteggio pieno dopo 16 partite, va a Reggio Emilia dove affronterà il Sassuolo (penultimo in classifica) a caccia dei tre punti. Le ragazze di Rita Guarino, reduci dal rotondo successo in Coppia Italia (8-0 alla Novese), vogliono allungare la loro strepitosa ...

Serie A - Pecchia : «Verona - più umiltà e concentrazione» : VERONA - "Vista la prestazione dimostrata in campo ci meritiamo questa sconfitta". Fabio Pecchia fa autocritica dopo il brutto ko per 0-5 incassato dall'Atalanta. Queste le parole del tecnico del ...

Video Gol Verona-Atalanta 0-5 : Highlights e Tabellino Serie A 18-03-2018 : Risultato Finale Verona-Atalanta 0-5: Cronaca e Video Gol Cristante, Ilicic (tris), Gomez, 29^ Giornata Serie A 18 Marzo 2018. Una splendida, travolgente, incontenibile Atalanta espugna il Bentegodi di Verona e raggiunge la Sampdoria, fermata dall’Inter all’ora di pranzo. I nerazzurri continuano la corsa verso l’Europa, senza se e senza ma. Troppa, quasi imbarazzante, la differenza di valori tra le due squadre. La banda Gasp fa capire che ...

Serie A - Verona-Atalanta 0-5 : il tabellino : Verona-Atalanta 0-5 , primo tempo: 0-2, VERONA , 4-4-2, : Nicolas ; Ferrari, Caracciolo , Vukovic, Fares; Romulo , Buchel , 1'st Valoti, , Calvano, Verde , 10'st Aarons , ; Matos, Petkovic , 24'st ...

Probabili Formazioni Verona-Atalanta Serie A 18-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Verona-Atalanta, 29^ Giornata di Serie A, 18-03-2018 alle ore 15:00. Pecchia ritrova Romulo dopo la squalifica, nella Dea rischia un acciaccato Gomez. Il Verona ospita l’Atalanta al Bentegodi per un match valido per la 29esima giornata di Serie A. Il match andrà in scena alle 15:00 di domenica 18 marzo, in palio punti importanti per salvezza ed Europa. Dopo due vittorie di fila, gli uomini di Pecchia scenderanno ...

Probabili Formazioni Milan-Chievo Verona - Serie A 29^ giornata 18/03/2018 : Dopo l’uscita dall’Europa League per mano dell’Arsenal, il Milan cerca continuità in campionato per avvicinarsi ancora di più alla zona Champions, e spera in un passo falso dell’Inter. I rossoneri ospiteranno dunque il Chievo, squadra che ultimamente ha perso certezze e molte partite. Il match è fissato alle ore 15:00 di Domenica 18 Marzo, sarà una partita dalle grandi emozioni. La squadra di Gattuso nelle ultime 5 ...