Serie A Spal | Semplici | «Contro il Genoa con rispetto»

Serie A Genoa - Ballardini : «Con la Spal sarà dura» : GENOVA - "sarà una partita difficile con la Spal . E' una squadra organizzata e in salute" . Il tecnico del Genoa , Ballardini , si prepara al prossimo match, contro i ferraresi: "Da tanti anni ...

Probabili formazioni / Inter Verona : i dubbi di Spalletti. Diretta tv - orario e ultime novità live (Serie A) : Probabili formazioni Inter Verona: Diretta tv e le ultime novità del match di Serie A. Per la sfida casalinga Spalletti dovrebbe confermare gli 11 visti in campo con la Sampdoria.(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 12:51:00 GMT)

Serie A Spal - Borriello : niente Genoa. Ci prova per l'Atalanta : FERRARA - Doveva essere il vero crack dell'annata biancoazzurra, ma a ben vedere sembrerebbe essere ancora in tempo per dare una grossa mano per spingere le vele Spalline al riparo dai tumulti della ...

Serie A Spal - Floccari : «Felice di chiudere qui la mia carriera» : FERRARA - Allo Spal Store di via Voltapaletto, a Ferrara, Sergio Floccari ha incontrato i tifosi per una lunga sessione di autografi e foto. L'attaccante calabrese ha anche avuto modo di commentare il ...

Basket Serie A - tegola per Pesaro : Moore si lussa la spalla sinistra : ROMA - Guai in vista per la Victoria Libertas Pesaro che potrebbe essere costretta a fare a meno fino alla conclusione della stagione del suo principale terminale offensivo, Dallas Moore. L'esterno ...

Serie C - GODURIA LECCE! A Cosenza scintille sugli spalti e arbitro contestato : Il Lecce vince una gara difficile, difficilissima. Contro il Cosenza, i giallorossi giocano in un vero e proprio pantano, un campo ai limiti della praticabilità. La vittoria permette alla squadra salentina di restare a più 7 sul Catania, mentre aumenta a più 9 il vantaggio sul Trapani, fermato sul pareggio dal Bisceglie nella gara di ieri. La vittoria del Lecce vale doppio perchè avviene su uno dei campi più difficili della Serie C e in un campo ...

Spal Juventus 0-0 - Giornata 29 Serie A TIM 2017-2018 [VIDEO HIGHLIGHTS] : Spal Juventus 0-0. I bianconeri frenano la propria corsa in campionato pareggiando contro un'ottima Spal. Poche emozioni all'interno di una partita piuttosto bloccata. L'articolo Spal Juventus 0-0, Giornata 29 Serie A TIM 2017-2018 [VIDEO HIGHLIGHTS] è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A/ Rafinha ispira - l'Inter domina. La Spal riapre il campionato - Balotelli merita l'azzurro! : Il punto sulla ventinovesima giornata di Serie A: ALFREDO MARIOTTI analizza le sfide del turno. Un grande Icardi ne fa quattro alla Sampdoria e l'Inter vola, vincono anche Roma e Milan(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 07:00:00 GMT)

Serie A : Juve fermata dalla Spal - il Napoli stasera col Genoa : Serie A, risultati 29.a giornata - La Roma di Eusebio Di Francesco vince anche a Crotone e consolida il terzo posto: 0-2 il risultato finale con reti di El Shaarawy e Nainggolan. Brividi per il Milan di Gattuso, che batte in rimonta il Chievo 3-2 con rete decisiva di André Silva (Kessié sbaglia un rigore nel recupero). Manita dell’Atalanta al Bentegodi contro l’Hellas Verona, con tripletta di uno scatenato Ilicic. Vittoria importantissima del ...

Inter - Icardi fa 103 in Serie A. Spalletti ritrova il suo bomber : Uragano Icardi su Marassi. Erano 71 giorni che il capitano dell'Inter non segnava in campionato: le nubi si sono addensate per ben 7 giornate di campionato, anche a causa di un infortunio che lo ha ...

Serie A - 29a giornata : la Juve fermata dalla Spal - il Napoli stasera col Genoa : Serie A, 29.a giornata: due gli anticipi giocato al sabato, con la Juventus di Massimiliano Allegri che non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 in casa della Spal. Partita Gagliarda da parte della compagine allenata da Leonardo Semplici, che non ha creato praticamente nessun pericolo a Gianluigi Buffon, ma non ha nemmeno concesso nulla o quasi ai quattro attaccanti schierati dai bianconeri sin dal primo minuto. La classifica dice ora che la ...

VIDEO/ Spal-Juventus (0-0) : Chiellini salta la nazionale. Highlights della partita (Serie A 29^ giornata) : VIDEO Spal Juventus (0-0): Highlights della partita di Serie A per la 29^ giornata. Impresa degli estensi che rallentano la corsa dei bianconeri verso il settimo titolo consecutivo.(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 08:57:00 GMT)

