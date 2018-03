Serie A | Mondonico verrà ricordato con un minuto di silenzio e altre iniziative

Serie A - minuto di raccoglimento per ricordare Mondonico : Roma, 30 mar. , askanews, La scomparsa di Emiliano Mondonico verrà ricordata con un minuto di silenzio in questo fine settimana su tutti i campi di Serie A prima delle partite dell'undicesima giornata ...

