Serie A | minuto di silenzio su tutti i campi per ricordare Mondonico

Serie A/ Ciao Astori - quel minuto di silenzio non vada sprecato : Serie A, il punto sulla 28^ giornata di campionato: dopo la tragica morte di Astori si è tornati a giocare. ALFREDO MARIOTTI commenta i temi principali della giornata del torneo(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 07:00:00 GMT)

Serie A - il derby di Spalletti/ "Affronteremo il Milan con coraggio e cattiveria - Icardi dal primo minuto" : Alla vigilia del derby tra Milan e Inter il tecnico nerazzurro è intervenuto nella conferenza stampa pre-gara e assicura la presenza in campo di Mauro Icardi dal primo minuto.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 13:33:00 GMT)

Benevento - l'appello di Aruta a Vigorito : 'Presidente - vorrei giocare un minuto in Serie A' : Un minuto di Serie A, per poter dire di aver disputato tutte le categorie. E' la singolare richiesta di Sossio Aruta al presidente del Benevento, Oreste Vigorito. Aruta, divenuto famoso per la ...