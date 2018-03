Serie A 2017 - 2018 Sky Sport e Premium Anticipi e posticipi 30a - 36a Giornata

Probabili Formazioni 30a Giornata Serie A 2017-2018 : Probabili Formazioni della 30.a Giornata di Serie A per la stagione 2017-2018 Ecco le Formazioni della 30.a Gionata di Seria A del campionato Italiano per la stagione 2017-2018 Il campionato di Seria A per la stagione 2017-2018 ha passato il giro di boa da un po e la Juventus campione d’Italia in carica sta ancora lottando […]

Consigli Fantacalcio 30° Giornata Serie A 2017/2018 : Sorprese di Pasqua! : Il Fantacalcio non si ferma mai! Siete pronti a schierare i vostri 11? Tra possibili Sorprese e giocatori inamovibili, ecco i nostri Consigli Fantacalcio. A Pasqua si gioca! No, non di domenica almeno, ma di sabato infatti il campionato partirà sabato 31 Marzo, la 30° Giornata di Serie A partirà, appunto sabato, alle ore 12.30 con la sfida Bologna-Roma, poi ci sono ben 6 partite in contemporanea,alle 15:00. La Lazio ospita il Benevento, ...

Indisponibili e infortunati 30^ giornata Serie A 2017/2018 : Indisponibili E infortunati 30^ giornata- Ecco l’elenco degli Indisponibili e infortunati relativo al 30° turno di Serie A… Juventus Bernardeschi: trauma al ginocchio per l’esterno bianconero. Cuadrado: operato per pubalgia. Alex Sandro: risentimento muscolare alla coscia destra. Chiellini: problema muscolare al flessore Roma Karsdorp: rottura del legamento crociato. Defrel: problema muscolare Napoli Hamsik: fastidio al ...

Squalificati e Diffidati 30^ giornata Serie A 2017/2918 : Squalificati E Diffidati 30^ giornata- Ecco l’elenco completo degli Squalificati e Diffidati relativi al 30° turno di Serie A. Squalificati INTER: nessuno MILAN: nessuno JUVENTUS: nessuno ROMA: nessuno LAZIO: Wallace NAPOLI: nessuno ATALANTA: nessuno BENEVENTO: Lucioni (sospensione per doping) BOLOGNA: Mirante CAGLIARI: Joao Pedro (sospensione per doping) CHIEVO: nessuno CROTONE: Rosi FIORENTINA: Biraghi, Benassi GENOA: ...

Calcio femminile - 17ma giornata Serie A 2017-2018 : cinquina della Juventus - Bonansea scatenata. Cade la Res Roma a Verona : Si è completato quest’oggi il 17° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A. La Juventus ha risposto presente, conquistando il successo sul campo del Sassuolo grazie ad un perentorio 5-0. Protagonista dell’incontro, senza se e senza ma, Barbara Bonanesa. L’esterno della Vecchia Signora e della Nazionale italiana, in versione Garrincha, ha seminato il panico nella retroguardia neroverde, facendosi trovare pronta ...

Pallamano - Serie A maschile 2017/18 : cade il Conversano - termine la poule play-out : La poule play-off della Serie A di Pallamano maschile gode di tantissimi colpi di scena, con la Junior Fasano capace di sconfiggere 27-22 il Conversano nel derby pugliese, mentre a quota 8 punti ci sono Bolzano e Pressano, giustizieri rispettivamente di Bologna (30-23) e Cingoli (33-19). Risultati e tabellini: h 19:00 | Junior Fasano – Conversano 27-22 (p.t. 14-10) Junior Fasano: D’Antino 2, Maione 3, De Santis P, Angiolini 1, Costanzo, ...

Serie A 2017-2018 - le migliori parate della stagione : E invece, con un prodigio che appartiene più al mondo dei gatti che al nostro, eccolo materializzarsi improvvisamente in mezzo alla porta in tutta la sua lunghezza, e salvare. Alisson si distende in ...

Serie A 2017-2018 - i gol più belli della stagione : Dopo esserci concentrati sulle migliori giocate , è l'ora di vedere i gol. Tra i più belli realizzati finora in campionato ce n'è per tutti i gusti: colpi di tacco, punizioni, geniali invenzioni e ...

Calcio femminile - 17a Giornata Serie A 2017-2018 : la Juventus in trasferta a Reggio Emilia - il Brescia ospita il Chievo Verona : Va in scena domani il diciassettesimo turno della Serie A di Calcio femminile e nuovo confronto a distanza tra Juventus e Brescia per il primato del torneo nazionale. La Vecchia Signora, a punteggio pieno dopo 16 partite, va a Reggio Emilia dove affronterà il Sassuolo (penultimo in classifica) a caccia dei tre punti. Le ragazze di Rita Guarino, reduci dal rotondo successo in Coppia Italia (8-0 alla Novese), vogliono allungare la loro strepitosa ...

Spal Juventus 0-0 - Giornata 29 Serie A TIM 2017-2018 [VIDEO HIGHLIGHTS] : Spal Juventus 0-0. I bianconeri frenano la propria corsa in campionato pareggiando contro un'ottima Spal. Poche emozioni all'interno di una partita piuttosto bloccata. L'articolo Spal Juventus 0-0, Giornata 29 Serie A TIM 2017-2018 [VIDEO HIGHLIGHTS] è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Sampdoria Inter 0-5 - Giornata 29 Serie A TIM 2017-2018 [VIDEO HIGHLIGHTS] : Sampdoria Inter 0-5. Con un'incredibile prova di forza i nerazzurri sbancano Marassi e tornano quarti in classifica. Poker di Icardi, ora a 103 in Serie A L'articolo Sampdoria Inter 0-5, Giornata 29 Serie A TIM 2017-2018 [VIDEO HIGHLIGHTS] è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan Chievo 3-2 - Giornata 29 Serie A TIM 2017-2018 [VIDEO HIGHLIGHTS] : Milan Chievo 3-2. Con un gol nel finale di gara siglato da Andrè Silva il Milan supera - non senza fatica - il Chievo di Maran e prosegue la propria rincorsa al quarto posto. L'articolo Milan Chievo 3-2, Giornata 29 Serie A TIM 2017-2018 [VIDEO HIGHLIGHTS] è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Lazio Bologna 1-1 - Giornata 29 Serie A TIM 2017-2018 [VIDEO HIGHLIGHTS] : Lazio Bologna 1-1. Apre Verdi e risponde subito Leiva, è parità all'Olimpico. Risultato che non va bene alla Lazio, scavalcata dall'Inter al quarto posto. L'articolo Lazio Bologna 1-1, Giornata 29 Serie A TIM 2017-2018 [VIDEO HIGHLIGHTS] è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.