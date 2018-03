Sergio Battelli | il tesoriere 5 Stelle con la terza media

ilgiornale

(Di venerdì 30 marzo 2018) Il deputato, fresco di rielezione, 36 anni appena e una licenza di, è il nuovodel Movimento Cinque.Prima di entrare in politica era commesso in un negozio di animali e deve le sue candidature ai voti ottenuti nel corso delle primare oline del Movimento del 2013 (appena 90 voti) e del 2018 (363 voti)., da oggi, gestirà oltre 13 milioni di euro di fondi pubblici che annualmente sono a disposizione del gruppo pentastellato alla Camera. Si tratta di circa 60 mila euro l"anno per sostenere l"attività politica (convegni, consulenze e comunicazione) di ogni deputato, che moltiplicati per i 222 eletti a Montecitorio e moltiplicati per gli eventuali cinque anni di legislatura fa salire il "tesoretto" a oltre 66 milioni di euro. Una cifra che, fedelissimo di Luigi Di Maio, gestirà dopo essere stato nominatodel gruppo M5S ...