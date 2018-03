Seduta positiva per la piazza di Tokyo

Seduta decisamente positiva per i mercati europei : Teleborsa, - Tutte positive le principali Borse del Vecchio Continente ., dopo le rassicurazioni sulla crescita economica della BCE che ha lasciato invariato il costo del denaro al minimo storico. ...

Seduta decisamente positiva per i mercati europei : Tutte positive le principali Borse del Vecchio Continente ., dopo le rassicurazioni sulla crescita economica della BCE che ha lasciato invariato il costo del denaro al minimo storico. Scambi in ...

Seduta moderatamente positiva a New York : Seduta in lieve rialzo per Wall Street , con il Dow Jones , che avanza a 25.498,39 punti dopo il finale al ribasso di ieri 27 febbraio 2018. Sulla stessa linea, l' S&P-500 arrivando a 2.752,47 punti. ...

Milano chiude positiva per la terza Seduta di fila : Chiusura positiva per le piazze finanziarie europee che beneficiano del rallentamento della corsa dell'euro sul dollaro che ha chiuso a 1,24 sul biglietto verde. Parigi termina la giornata in rialzo ...

Seduta positiva a New York. Brillano Cisco e Apple : Seduta in rialzo per Wall Street , con il Dow Jones , che avanza a 25.057,42 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da cinque guadagni consecutivi innescata venerdì scorso; sulla stessa ...