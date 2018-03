ilgiornale

: Se il guru dell'anticorruzione dice che la corruzione è in calo - reportitaliano : Se il guru dell'anticorruzione dice che la corruzione è in calo - Giustiniano17 : @Riv_Culturale @Corriere In paesi come usa,Cina,Russia,UK?Germania e Francia il sig.premio Nobel non venderebbe un… - newspazze1 : Non è possibile che su ogni disgrazia che accade devono intervenire sempre i politici, come se loro fossero i guru… -

(Di venerdì 30 marzo 2018) Questo non significa, va da sé, sottovalutare un'emergenza che resta tale e rappresenta una palla al piede per l'economia italiana, ma la riflessione non può essere archiviata con un'alzata di spalle.