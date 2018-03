Scoperto un nuovo organo del corpo umano | il suo nome è interstizio

Scoperto un nuovo organo del corpo umano : è l'interstizio : Tocca aggiornare i manuali di anatomia: l' Università di New York e il Mount Sinai Beth Israel Medical Center hanno Scoperto un nuovo organo, l' interstizio. È presente nei tessuti che rivestono l' apparato digerente e i polmoni, fa da guaina ai vasi sanguigni e ai muscoli ed è in sostanza un ammort

Anatomia - Scoperto un nuovo organo : è tra i più grandi del corpo umano. Potrà spiegare tumori e invecchiamento : È stato scoperto un nuovo organo, tra i più grandi del corpo umano: si chiama interstizio e non è altro che una fitta rete di tessuti interconnessi e pieni di liquido. Si trova diffuso in tutto l’organismo, sotto la pelle e nei tessuti che rivestono l’apparato digerente, i polmoni, i vasi sanguigni e i muscoli. Agisce come un vero e proprio ammortizzatore, ma la sua presenza potrebbe spiegare anche molti fenomeni biologici come la ...

