Scontri a Gaza | ci sono palestinesi uccisi | e un migliaio di feriti

: Violenti scontri al confine di #Gaza con l'esercito israeliano. Uccisi sette palestinesi, centinaia i feriti ?… - RaiNews : Violenti scontri al confine di #Gaza con l'esercito israeliano. Uccisi sette palestinesi, centinaia i feriti ?… - Agenzia_Ansa : Violenti scontri a confine #Gaza almeno 7 morti e 500 feriti - repubblica : Violenti scontri a Gaza: dieci palestinesi uccisi dall'esercito israeliano. Centinaia di feriti [news aggiornata al… -

(Di venerdì 30 marzo 2018) Al confine Sud tra la Striscia die Israele oggi è cominciata la Grande marcia del ritorno, convocata da Hamas per celebrare l'anniversario dell'esproprio delle terre arabe per la creazione dello stato di Israele nel 1948. È stata scelta questa data anche per la concomitanza con la Giornata della Terra che ricorda glidel 30 marzo 1976, quando il governo israeliano espropriò terre di proprietà araba in Galilea. Questa protesta dovrebbe durare fino al 15 maggio, anniversario della fondazione di Israele che ichiamano Nakba (la catastrofe). Fin dalle prime ore della giornata siverificatitrae forze della sicurezza israeliane e l'Autorità nazionale palestinese (Anp) ha chiesto alla comunità internazionale di intervenire urgentemente per fermare lo spargimento di sangue. Si contano infatti già numerose vittime (almeno 9 nel primo ...