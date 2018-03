Scontri a Gaza | 16 palestinesi uccisi | oltre 1200 feriti

blogo

: Violenti scontri al confine di #Gaza con l'esercito israeliano. Uccisi sette palestinesi, centinaia i feriti ?… - RaiNews : Violenti scontri al confine di #Gaza con l'esercito israeliano. Uccisi sette palestinesi, centinaia i feriti ?… - NicolaMorra63 : Gaza. L’esercito israeliano spara: morti 14 palestinesi, 1200 feriti. Perché dobbiamo accettare tutto ciò? - Agenzia_Ansa : Violenti scontri a confine #Gaza almeno 7 morti e 500 feriti -

(Di venerdì 30 marzo 2018) Aggiornamento ore 21:00 - Stando ad una stima - purtroppo provvisoria - del Ministero della Sanità, il bilancio attuale è di 16 morti ed. Tra le vittime, la più giovane ha 16 anni di età.Abu Mazen, presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese, ha deciso di indire per domani "un giorno di lutto nazionale". Abu Mazen ha definito dei "martiri" le vittime di oggi, morte "in difesa dei loro legittimi diritti nella creazione di uno stato palestinese indipendente con capitale Gerusalemme Est, in difesa dei luoghi sacri islamici e cristiani e del loro diritto di tornare alle loro case e alla loro terra dalla quale sono stati espulsi".e migliaia diAl confine Sud tra la Striscia die Israele oggi è cominciata la Grande marcia del ritorno, convocata da Hamas per celebrare l'anniversario dell'esproprio delle terre arabe per la ...