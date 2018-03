Sconti | vetrofanie ed ecofeste A Faenza rifiuti zero conviene a tutti

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 marzo 2018) Lunedì 26 marzo il consiglio comunale diha finalmente approvato il regolamento attuativo del progetto “Disimballiamoci! Verso” proposto dalle associazioni Gruppo acquisto solidale, Legambiente e Reteormai due anni fa, con un Odg che conteneva vari impegni sulla riduzione dei. Il progetto “Disimballiamoci! Verso” è diretto per ora (con possibilità di estendere l’iniziativa ad altre tipologie di utenza) solo a bar, gelaterie e pubblici esercizi in generale, negozi alimentari. Purtroppo le associazioni di categoria – per una diffidenza miope e poco comprensibile – non hanno voluto partecipare ma abbiamo fiducia nell’adesione dei singoli commercianti. Il progetto, infatti, premia con uno sconto sulla Tari i commercianti e gli artigiani che mettono in atto azioni virtuose di riduzione degli imballaggi. I baristi e ...