Si è svolto oggi allaun nuovo incontro dei familiari dei tre cittadini italianiindallo scorso 31 gennaio con il direttore generale per gli italiani all'estero Vignali. Sono stati riferiti alle famiglie Russo e Cimmino gli esiti degli ultimi incontri avuti con autorevoli interlocutori messicani a livello politico, giudiziario e investigativo. "Per le autorità messicane i nostri connazionali sono vivi e l'attività investigativa si muove in questa direzione", ha detto il legale dei tre.(Di venerdì 30 marzo 2018)