Schwarzenegger operato al cuore

: Paura per Schwarzenegger, operato d'urgenza al cuore #Schwarzenegger - MediasetTgcom24 : Paura per Schwarzenegger, operato d'urgenza al cuore #Schwarzenegger - michael_macero : RT @MediasetTgcom24: Paura per Schwarzenegger, operato d'urgenza al cuore #Schwarzenegger - marty220620 : RT @Agenzia_Ansa: Paura per #Schwarzenegger, operato d'urgenza al cuore -

Paura per Arnoldche secondo quanto riporta il sito Tmz - è stato sottoposto a un intervento d'urgenza aaperto. L'attore ed ex governatore della California, 70 anni, era stato ricoverato in una clinica di Los Angeles per la sostituzione di una valvola cardiaca. Ma qualcosa deve essere andato storto e si è deciso per l'intervento aaperto durato alcune ore.(Di venerdì 30 marzo 2018)