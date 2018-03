Scherma | Mondiali Cadetti e Giovani 2018 | a Verona si sfidano i migliori talenti del

oasport

(Di venerdì 30 marzo 2018) Dall’1 al 9 aprileospiterà idi. Si tratta dell’evento internazionale più importante che si svolgerà in Italia in questa stagione. Sulle pedane del Cattolica Center si sfideranno oltre 1300 atleti provenienti da 112 nazioni per conquistare una medaglia iridata. Un torneo quindi fondamentale per scoprire quali saranno iprotagonisti del futuro della. Inoltre le gare deiassegneranno anche i pass per i Giochi Olimpicili che si svolgeranno a Buenos Aires il prossimo ottobre. Andiamo quindi ad analizzare le speranze azzurre per idi. L’Italia è stata grande protagonista agli Europei di Sochi, in cui ha conquistato il medagliere grazie ad un bottino complessivo di ben venti medaglie (otto ori, sette argenti e cinque bronzi). L’obiettivo in questa rassegna iridata sarà quindi ...