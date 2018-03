Savona | morto a 37 anni il biker Fausto Vignola | aveva partecipato all’ultima Dakar

Savona - fiamme residenza anziani : 1 morto : 9.55 Un anziano ospite di una residenza protetta, a Finale Ligure (Savona),è morto per l'incendio divampato nella sua camera.Le fiamme hanno investito il quarto piano dell'edificio,che è stato evacuato.16 ospiti e 2 operatori sono rimasti lievemente intossicati e sono stati portati in ospedale. Molti anziani sono stati salvati dai Carabinieri, che li hanno portati via "a braccia".In corso accertamenti sulle cause del rogo,che potrebbe essere ...