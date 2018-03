Sarah Jessica Parker sta con Cynthia Nixon

Sarah Jessica Parker sostiene Cynthia Nixon nella sua campagna politica : Sarah Jessica Parker ha ufficialmente confermato il suo sostegno alla candidatura della sua collega Cynthia Nixon alla carica di Governatore degli Stati Uniti. La star della serie Sex and the City ha ...

Ellen Pompeo su Sarah Drew e Jessica Capshaw : “L’addio a Grey’s Anatomy non dipende dal mio stipendio” : Difficilmente le dichiarazioni di Ellen Pompeo su Sarah Drew e Jessica Capshaw serviranno a mettere definitivamente a tacere le polemiche sul mancato rinnovo del contratto delle due attrici di Grey's Anatomy, ma la protagonista del medical drama ha voluto comunque ribadire la sua posizione e difendersi dalle accuse che le sono state mosse utilizzando uno dei salotti più celebri della tv americana. Ospite di una puntata dell'Ellen Degeneres ...

Ascolti tv : testa a testa fra i David e il film con Raoul Bova e Sarah Jessica Parker : Nella serata del ritorno della cerimonia di consegna dei David di Donatello su Rai1, sfida sul filo di lana tra il film Tutte le strade portano a Roma, con Raoul Bova e Sarah Jessica Parker, che ha ...

Tutte le strade portano a Roma : cast - trama e curiosità del film con Sarah Jessica Parker : Su Canale 5, mercoledì 21 marzo a partire dalle 21.10, va in onda Tutte le strade portano a Roma, film del 2016 con Raoul Bova e la star di Sex and the city Sarah Jessica Parker. La regia è firmata da Ella Lemhagen e la pellicola conta tra i suoi interpreti anche Paz Vega, Nadir Caselli e la giovanissima inglese Rosie Day, che nel film interpreta la figlia adolescente della Parker. LEGGI: Catania, squilli di cellulare a teatro: Raoul Bova non ...

Ellen Pompeo di Grey’s Anatomy contro i fan infuriati dopo il licenziamento di Jessica Capshaw e Sarah Drew : dopo che Ellen Pompeo di Grey's Anatomy è stata tirata in ballo nella polemica intorno all'annunciata uscita di scena delle due colleghe Jessica Capshaw e Sarah Drew, prevista per il termine della stagione, non si placa l'ira dei seguaci del medical drama di Shonda Rhimes, alle prese con l'ennesima perdita di membri storici del cast. La protagonista della serie era stata individuata come causa scatenante del licenziamento di Jessica Capshaw e ...

Sarah Drew e Jessica Capshaw licenziate da Grey’s Anatomy per lo stipendio di Ellen Pompeo? La replica alle accuse : La notizia di Sarah Drew e Jessica Capshaw licenziate da Grey's Anatomy ha generato sconforto nel pubblico storico della serie tv, affezionato ai due volti entrati a far parte, rispettivamente, dalla quinta e sesta stagione del medical drama di ABC e ora destinati ad uscire di scena al termine della quattordicesima, non è ancora chiaro in che modo. Dopo l'annuncio di Shonda Rhimes che diceva addio alle due attrici ringraziandole per il lavoro ...

Jessica Capshaw e Sarah Drew lasciano Grey’s Anatomy : tutti i dettagli sull’uscita di scena di Arizona e April : Jessica Capshaw e Sarah Drew lasciano Grey's Anatomy. Questa è la notizia del momento e i fan della serie tv firmata da Shonda Rhimes non potrebbero essere più in crisi. April e Arizona non sono certo arrivate nella serie sin dal primo episodio ma sono riusciti ad occupare un posto sempre più importante nel cuore del pubblico. Le loro lacrime, la loro paura a lasciarsi andare, la rinascita e l'aver sfiorato la felicità, le ha rese due delle ...

Sarah Jessica Parker : «Mia madre non poteva permettersi di vestirmi alla moda » : Non è facile, per noi fan di Sex and the City (sì, esistiamo ancora, e siamo tante. Date uno sguardo al profilo Instagram Every Outfit on Sex & the City), accettare l’idea che Sarah Jessica Parker non sia Carrie Bradshaw. Eppure la protagonista della serie più iconica e fashion che sia mai stata concepita è molto di più (o di meno, dipende dai punti di vista). Da ultimo anche designer di abbigliamento per ragazzi e ragazze insieme a Gap. ...

Sarah Jessica Parker : «No - non sono poi così straordinaria» : Non è facile, per noi fan di Sex and the City (sì, esistiamo ancora, e siamo tante. Date uno sguardo al profilo Instagram Every Outfit on Sex & the City), accettare l’idea che Sarah Jessica Parker non sia Carrie Bradshaw. Eppure la protagonista della serie più iconica e fashion che sia mai stata concepita è molto di più (o di meno, dipende dai punti di vista). Da ultimo anche designer di abbigliamento per ragazzi e ragazze insieme a Gap. ...

Sarah Jessica Parker : «Quello che ho imparato dall’amore con Robert Downey Jr.» : C’è stato un tempo in cui Sarah Jessica Parker faceva coppia con un pezzo grosso di Hollywood: Robert Downey Jr. I due hanno fatto coppia fissa per sette anni, durante il periodo più buio dell’attore, prima di dirsi addio nel 1991. Lui dopo avrebbe sposato Deborah Falconer e poi nel 2005 Susan, sua attuale moglie. La star di Sex and the City, invece, nel 1997 è andata a nozze con il collega Matthew Broderick, e i due stanno ancora ...

Sex and the City - la lite tra Sarah Jessica Parker e Kim Cattral : “Ipocrita - non sei mia amica” : Se Carrie e Samantha sono migliori amiche, lo stesso non si può dire di Sarah Jessica Parker e Kim Cattral. Tra le protagoniste di Sex and the City, la serie tv icona degli anni Novanta, da qualche tempo ormai non corre buon sangue, ma nei giorni scorsi il disaccordo tra le due è sfociato in una vera e propria lite sui social. Il motivo? La morte a soli 55 anni del fratello della Cattral, deceduto domenica scorsa in Canada. Lei ha ringraziato ...

SEX AND THE CITY 2/ Su Canale 5 il film con Sarah Jessica Parker (oggi - 12 febbraio 2018) : Sex and the CITY 2, il film in onda su Canale 5 oggi, lunedì 12 febbraio 2018. Nel cast: Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon e Kim Cattrall, alla regia Michael Patrick King. (Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 10:18:00 GMT)

Sex and the City/ Kim Cattrall minaccia Sarah Jessica Parker : stop al terzo film - colpa del litigio? : Guerra tra le ex protagoniste della serie televisiva Sex and the City Kim Cattrall e Sarah Jessica Parker resa pubblica con un post della prima dopo la morte del fratello(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 17:29:00 GMT)

Sex and the city - Kim Cattrall contro Sarah Jessica Parker : "Sei un'ipocrita" : Continuano gl scontri tra le due star della tanto amata serie tv Sex and the city . Così, anche in occasione di una targica circostanza, Kim Cattrall , l'interprete di Samantha, e Sarah Jessica Parker,...