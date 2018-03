San Leonardo Murialdo | il prete degli orfani e della dignità del lavoro

Leonardo al Fidae Air Show 2018 di Santiago del Cile : Teleborsa, - Leonardo sarà presente al Fidae Air Show 2018 in programma dal 3 aprile a Santiago del Cile. Uno dei più importanti saloni sudamericani dell'aerospazio, difesa e sicurezza dell'intera ...

Sanremo Young 2018/ Vince Elena Manuele - Raffaele secondo. Eliminato Leonardo De Andreis (Diretta finalissima) : Sanremo Young, la finalissima oggi, venerdì 16 marzo, ecco tutte le anticipazioni: chi Vincerà tra Raffaele, Leonardo, Luna ed Elena? Il televoto sarà fondamentale.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 23:52:00 GMT)

LEONARDO DE ANDREIS - SanREMO YOUNG/ Video - il ragazzo eliminato a un passo dalla vittoria finale : LEONARDO De ANDREIS non ha avuto vita facile a SANREMO YOUNG ed in più di un'occasione si è avvicinato di molto all'uscita dalla gara. Come andrà la finalissima?(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 23:27:00 GMT)

Sanremo Young 2018 - Finalissima / Eliminato Leonardo De Andreis - Elena vs Raffaele chi vincerà? : Sanremo Young, la Finalissima oggi, venerdì 16 marzo, ecco tutte le anticipazioni: chi vincerà tra Raffaele, Leonardo, Luna ed Elena? Il televoto sarà fondamentale.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 23:25:00 GMT)

Leonardo De Andreis - Sanremo Young/ Video - il suo "ragazzo della via Gluck" e il Celentano "reinventato" : Leonardo De Andreis non ha avuto vita facile a Sanremo Young ed in più di un'occasione si è avvicinato di molto all'uscita dalla gara. Come andrà la finalissima?(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 23:01:00 GMT)

SanREMO YOUNG 2018 - FINALISSIMA / Diretta : Leonardo De Andreis - duetto coi The Kolors : SANREMO YOUNG, la FINALISSIMA oggi, venerdì 16 marzo, ecco tutte le anticipazioni: chi vincerà tra Raffaele, Leonardo, Luna ed Elena? Il televoto sarà fondamentale.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 22:01:00 GMT)

LEONARDO DE ANDREIS/ Video - il duetto con i The Kolors - ma precisa : "Io ho già vinto" (Sanremo Young) : LEONARDO De ANDREIS non ha avuto vita facile a Sanremo Young ed in più di un'occasione si è avvicinato di molto all'uscita dalla gara. Come andrà la finalissima?(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 21:56:00 GMT)

Sanremo young 2018 - finalissima / Diretta : Leonardo De Andreis insidia Luna Farina? : Sanremo young, la finalissima oggi, venerdì 16 marzo, ecco tutte le anticipazioni: chi vincerà tra Raffaele, Leonardo, Luna ed Elena? Il televoto sarà fondamentale.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 21:12:00 GMT)

Vincitore Sanremo Young/ La finalissima : chi trionferà tra Luna - Leonardo - Elena e Raffaele? I pronostici : Vincitore Sanremo Young, chi avrà la meglio tra Luna Farina, Elena Manuele, Leonardo De Andreis e Raffaele Renda? Ecco i primi pronostici verso il trionfatore assoluto.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 13:50:00 GMT)

Leonardo De Andreis/ Video - salvato da Toto Cutugno. Sarà la sorpresa della serata? (Sanremo Young) : Leonardo De Andreis non ha avuto vita facile a Sanremo Young ed in più di un'occasione si è avvicinato di molto all'uscita dalla gara. Come andrà la finalissima?(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 08:48:00 GMT)

Sanremo Young - la finalissima/ Diretta e ospiti : chi sarà il vincitore tra Raffaele - Leonardo - Luna ed Elena? : Sanremo Young, la finalissima oggi, venerdì 16 marzo, ecco tutte le anticipazioni: chi vincerà tra Raffaele, Leonardo, Luna ed Elena? Il televoto sarà fondamentale.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 08:00:00 GMT)

Sanremo Young 2018 / Finalisti - classifica ed eliminati : Toto Cutugno salva Leonardo De Andreis : La prima finale di Sanremo Young determina l'eliminazione di Ouiam e Rocco. Toto Cutugno salva Leonardo De Andreis, che raggiunge Elena, Raffaele e Luna tra i Finalisti. (Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 07:00:00 GMT)

Sanremo young 2018/ Diretta : eliminati Ouiam e Rocco - Leonardo tra i finalisti (Prima finale) : Sanremo young, la prima finale del teen talent musicale condotto da Antonella Clerici su Rai1: Simon Lebon, Pippo Baudo e Toto Cutugno ospiti in studio, ecco i concorrenti.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 23:57:00 GMT)

FINALISTI SanREMO YOUNG/ Chi sono? Luna - Leonardo - Elena e Raffaele alla finalissima! : Quali saranno i FINALISTI SANREMO YOUNG 2018? Il pubblico e l'Academy hanno già le proprie preferenze: Leonardo De Andreis e Luna Farina in pole!(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 23:52:00 GMT)