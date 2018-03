Samsung Display inizierebbe la produzione degli AMOLED per Galaxy Note 9 in anticipo

Samsung Galaxy S9 mettere percentuale della batteria sul display : Sullo smartphone Samsung Galaxy S9 è disponibile una comoda funzione che permette di aggiungere il simbolo dela percentuale al fianco della patteria per sapere esatatmente quanta batteria è ancora disponibile sul cellulare Android Galaxy S9 prima che si spenga.

Samsung Galaxy Note 9 : il sensore di impronte nel display potrebbe arrivare davvero : Secondo gli ultimi report provenienti dalla Corea del Sud, Samsung display avrebbe preparato almeno quattro soluzioni per integrare il lettore di impronte digitali nello schermo di Samsung Galaxy Note 9.

Samsung brevetta un display per smartphone che si espande : Samsung ha richiesto la registrazione di un brevetto relativo ad un display per smartphone che si espande quando si tirano i lati. Ecco tutti i dettagli

Fonti : Apple produce propri schermi MicroLED. In calo titoli fornitori Samsung e LG Display : I titoli di diversi fornitori di Apple sono in ribasso in Asia, dopo la diffusione di alcune indiscrezioni di Bloomberg, secondo cui il colosso dell'iPhone starebbe producendo esso stesso schermi per ...

Samsung Galaxy Note 9 : davvero non avrà il lettore in-display? : Ricordiamo per la cronaca che il primo vero smartphone con sensore delle impronte digitali, il Vivo X20 Plus UD , è pronto ad essere sostituito da una versione in cui il sensore per lo sblocco ...

Niente lettore di impronte nel display per Samsung Galaxy Note 9 - troppi problemi : Sembra che anche Samsung Galaxy Note 9 non sia destinato a utilizzare un lettore di impronte sotto al display, a causa di problemi tecnologici attualmente insuperabili.

Samsung Galaxy Note 9 passa il primo benchmark - con Oreo e un Infinity Display : A poche ore dalla presentazione di Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus, Samsung Galaxy Note 9 fa la sua comparsa in un benchmark HTML, evidenziando la presenza di Android 8.0 Oreo e di un Infinity Display.

Samsung Galaxy S9 si riprende lo scettro di miglior display del mercato : Secondo i test eseguiti da displayMate Technologies i nuovi Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, appena annunciati al MWC 2018, montano i migliori display mai utilizzati su uno smartphone: diamo un'occhiata ai tanti pregi scovati dal team di esperti.

Schermo OLED di Samsung per Xiaomi Mi MIX 2S e Xiaomi Mi 7 - forse con lettore di impronte nel display : Secondo i più recenti report provenienti dalla Cina, sia Xiaomi Mi MIX 2S che Xiaomi Mi 7 potrebbero utilizzare schermi OLED realizzati da Samsung. Sembra che lo Schermo di Mi 7 avrà un notch come quello di iPhone X e che ospiterà un lettore di impronte digitali.

Costo effettivo del vetro per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge in caso di display rotto : Stanno crescendo in questo periodo le segnalazioni da parte dei possessori di un Samsung Galaxy S7 e S7 Edge che lamentano problemi al vetro in caso di display rotto. In alcuni casi il device diventa inutilizzabile, essendo coinvolto anche il touch, mentre in altri gli utenti “tirano avanti”, in quanto il danno non è tale da richiedere una sostituzione immediata della componente. A prescindere da queste valutazioni, qual è il Costo da affrontare ...

Samsung porterà il design Infinity Display su tutta la gamma media : Secondo quanto riporta TheInvestor Samsung utilizzerà i propri Display OLED flessibili per portare il design Infinity Display anche sulla fascia media del mercato, in modo da differenziarsi dalla concorrenza.

Samsung SM-T835 con Snapdragon 835 - display da 10 - 5? e Oreo : nuovo Galaxy Tab S4? : Samsung SM-T835 appare su GFXBench: scheda tecnica di un tablet di alta gamma con Snapdragon 835 e display da 10,5 pollici; potrebbe trattarsi del nuovo e ancora non ufficiale Samsung Galaxy Tab S4.

Nuove indiscrezioni su Samsung Galaxy S9 - niente lettore di impronte nel display per Note 9 : Mentre Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus ricevono la certificazione Bluetooth 5, visitano Geekbench in varie versione e dovrebbero disporre di un modem Gigabit, scopriamo che Samsung Galaxy Note 9 non avrà il lettore di impronte sotto al display, viste le continue difficoltà incontrate nello sviluppo della soluzione.

Samsung Galaxy Note 9 dovrebbe avere il sensore di impronte nel display : Samsung Galaxy Note 9 potrebbe essere il primo smartphone del produttore sud-coreano a montare un sensore di impronte digitali integrato nel display: un nuovo disegno allegato ad alcuni brevetti sembra infatti avvalorare questa ipotesi, andiamo a dargli un'occhiata.