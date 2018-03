Salvini | Si parte dal programma del centrodestra

Governo - Salvini 'Pronto a parlare con tutti ma si parte dal programma del centrodestra' : Dialogo con tutti, ma la base della discussione è il programma di centrodestra. Lo ha sottolineato a Ischia, dove è andato a trascorrere quelli che definisce 'due giorni di pausa', il leader della ...

'Parlerò con tutti ma si parte dal centrodestra' - Salvini - : Lo assicura il leader della Lega Matteo Salvini oggi nell'isola d'Ischia dove, come pausa politica nel weekend pasquale, sta incontrando i terremotati di Casamicciola. Salvini garantisce di voler ...

Salvini : «Governo anche con M5S ricucire l?Italia - partendo dal Sud» : Matteo Salvini, gli italiani, che hanno votato in massa e con poche astensioni, adesso vogliono sapere chi ci governa. Ce lo può dire? «Dico che il centrodestra è compatto e...

Governo - Salvini : “Si parte dalla coalizione di centrodestra e dal programma. Senza accordo non tiro a campare” : “accordo con Di Maio? Al di là dei nomi che appassionano tanto i giornalisti ma meno gli italiani credo che siano le cose da fare quelle su cui vedere se c’è un punto di incontro o no. Forza Italia non è d’accordo? Si parte dal programma e dalla coalizione del centrodestra, ne parleremo prima tra alleati e poi con gli altri. Convergenza su terzo nome? Non è una battaglia di nomi. Io sono pronto, ma non sono venuto al mondo 45 ...

Salvini : un onore fare il premier ma se serve pronto a farmi da parte : Il segretario della Lega si dice disposto a rinunciare pur di portare avanti il suo programma e annuncia che presenterà 10 punti programmatici fondamentali a Mattarella

Salvini : 'Si parte dal nostro programma. Aperti a parlare con tutti - anche con Pd' : Il segretario leghista spiega di non aver ancora parlato di governo con i Cinquestelle. anche Di Maio tiene Aperti i giochi, consapevole dei malumori della base per la presenza di Berlusconi -

Salvini : Governo - tavolo anche con M5s. Ricucire l'Italia partendo da sud : Il leader della Lega: con Di Maio non abbiamo mai parlato di Governo. Non potendo governare da soli siamo disposti ad ampliare e a modificare il nostro programma, tutelandone la coerenza. Bisogna mettersi al tavolo con tutti, e certamente anche con M5S

L'analisi/ 14 marzo : Parte dialogo Salvini-Di Maio. Leader Lega - studio programma M5S : Forse non è un caso che proprio oggi abbia parlato di politica interna anche il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, fino a pochi giorni fa candidato premier da Silvio Berlusconi. "Un ...

Salvini : faremo in modo di ridurre partenze - sbarchi e aumentare espulsioni : Roma – Salvini: nessuno mette in discussione diritto di salvare chiunque Roma – Di seguito le dichiarazioni Matteo Salvini. “Nessuno ha mai messo in discussione... L'articolo Salvini: faremo in modo di ridurre partenze, sbarchi e aumentare espulsioni proviene da Roma Daily News.

Elezioni - Salvini : “Un governo senza il centrodestra? Sarebbe molto strano. A noi parte del voto di sinistra” : “Un governo senza il centrodestra, la coalizione più votata dagli italiani, Sarebbe sicuramente molto strano. Noi siamo pronti, abbiamo ottenuto voti al Nord ma tantissimi anche al Centro e al Sud: portare 170 parlamentari leghisti a Roma è un risultato che ci riempie di orgoglio. Renzi? Vittima della sua stessa arroganza, ma non voglio disturbarlo visto che so essere andato a sciare. L’Euro? Resta una moneta sbagliata che andrà ad ...