Salvini | parlo con tutti ma su basi programma del centrodestra

Matteo Salvini a Domenica Live/ Da Barbara D’Urso al Governo : “parlo con tutti - no Legge Fornero e nuovo voto” : Domenica Live oggi 18 marzo: Matteo Salvini verso il Governo. Loredana Lecciso, Filippo Nardi e Alberico Lemme tra gli ospiti di Barbara d'Urso, parentesi sull'Isola dei Famosi(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 19:08:00 GMT)

Salvini fa il pompiere : "Parlo a nome di tutti". Ma pensa già alle urne : Matteo Salvini dice di muoversi a nome della coalizione. Sia sulla partita più istituzionale, quella per l'elezione dei presidenti di Camera e Senato, sia per il governo. Leader del centrodestra, ...

Salvini : «Sono il leader del centrodestra e parlo a nome di tutti» Brunetta : «Leader sì - ma della Lega» : Lui si vede come leader del centrodestra, ma c'è chi, in quel centrodestra, non la pensa così. Protagonisti Matteo Salvini e Renato Brunetta. Il primo a parlare è il segretario del Carroccio, che in ...

Elezioni - Salvini : “M5s? Cambia idea troppe volte. Parlo con tutti - ma non mi piace cambiare squadra a partita in corso” : Matteo Salvini si è presentato nella sala stampa di via Bellerio poco dopo le 11:00, e dopo i ringraziamenti di rito ha confermato che sarà lui a guidare la coalizione di centrodestra. “Non mi piace Cambiare squadra a partita in corso” ha risposto a chi gli chiedeva conto di aperture o accordi con il M5s. “Ascoltare tutti è un dovere. Di Maio ha Cambiato idea troppe volte” L'articolo Elezioni, Salvini: “M5s? Cambia ...

Elezioni - Casapound : “Pronti a sostenere un governo di Matteo Salvini”. Il leader della Lega : “Dal 5 marzo parlo con tutti” : Casapound annuncia il sostegno ad un esecutivo che veda Matteo Salvini a Palazzo Chigi e Alberto Bagnai, candidato del Carroccio, al ministero del Tesoro. È questo l’esecutivo che ha in mente Simone Di Stefano, il leader del movimento di estrema destra: un governo “sovranista che porti l’Italia fuori dall’Euro e blocchi l’immigrazione” che non può avere “Tajani come premier e Brunetta ...