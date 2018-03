Salvini ora parla di reddito di cittadinanza temporaneo

Salvini : reddito cittadianza possibile se è misura temporanea : Casamicciola , Na, , 30 mar. , askanews, Matteo Salvini ragiona sulla possibilità di discutere del reddito di cittadinanza purché lo si affronti come 'un investimento temporaneo per chi ha perso il ...

"Sì al reddito di cittadinanza se temporaneo". Salvini media con M5S - "ma confronto parta da nostro programma" : Matteo Salvini è pronto alla mediazione con i 5 Stelle e apre a un reddito di cittadinanza "temporaneo". Ma il confronto deve partire "dal programma del centrodestra". A Ischia per le vacanze di Pasqua, il leader della Lega ha visitato la zona rossa insieme ai sindaci di Lacco Ameno e di Casamicciola, interdetta dallo scorso 21 agosto dopo il terremoto, e al coordinatore di Forza Italia in Campania, Domenico De Siano."Adesso i numeri non ...

Di Maio-Salvini : ancora schermaglie. Per Berlusconi udienza di riabilitazione entro luglio : Il leader della Lega: 'Speriamo che tra qualche giorno ci siano i numeri'. I 5 Stelle smentiscono l'intesa col Pd. Mentre il Cavaliere ha presentato istanza per tornare candidabile già entro l'estate -...

Salvini : 'Ora i numeri non ci sono. Con i 5 stelle stiamo ragionando' : 'Adesso i numeri non ci sono, tra qualche giorno speriamo che ci siano'. Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, uscendo dall'hotel di Ischia dove sta trascorrendo le vacanze pasquali, prima di ...

Giannuli : 'Salvini ora il più ragionevole. Di Maio pur di fare il premier sfilerebbe da Oba Oba al suono del Cacao Meravigliao' : Lo storico Aldo Giannuli afferma che in questo momento il leader più ragionevole sembra essere Salvini, meno Di Maio che non vuole fare il passo di lato e non candidarsi per palazzo Chigi. 30 marzo ...

Ancora braccio di ferro Di Maio-Salvini ma il dialogo prosegue : Roma, 29 mar. , askanews, Continua il braccio di ferro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini: il capo politico del M5s rivendica per sè l'incarico a formare un governo, mettendo sul piatto i voti al M5s ...

Salvini e Di Maio trovino intese sul programma - le coalizioni pre-elettorali sono ormai ininfluenti : Signor Salvini, tocca a lei decidere ora: cosa è più importante a questo punto, tenere in piedi un accordo che, di fatto, non ha raggiunto la maggioranza sufficiente dei suffragi per essere proseguito oppure assecondare rispettosamente l’impegno di servire il popolo cercando una via capace di dare alla nazione un governo e delle riforme veramente in linea con ciò che richiede una società libera ma proiettata verso un futuro capace di ...

Salvini vs Di Maio : è sfida per i voti mancanti per la maggioranza : Secondo alcuni osservatori Matteo Salvini potrebbe “accontentarsi” di fare il ministro degli Interni e giocarsi la partita della premiership alla prossima tornata elettorale, che potrebbe non essere così lontana. Se dal Quirinale trapela che se non sarà nuovo governo entro maggio Mattarella potrebbe spingere per un ritorno alle urne, dall’interno del partito di Salvini alcuni big, tra cui l’attuale governatore della Lombardia Maroni, invitano ...

Salvini : non andrei in Parlamento al buio - serve una maggioranza : Roma, 28 mar. , askanews, Matteo Salvini non accetterebbe di presentarsi in Parlamento come premier incaricato senza avere la certezza di una maggioranza, il leader della Lega lo spiega a 'Matrix' su ...

Salvini smonta Di Maio 'Dove trovi 90 parlamentari per la maggioranza Accordi da fare prima' : Nel lento percorso di avvicinamento alle consultazioni al Quirinale con Mattarella, per i giocatori della partita 'nuovo governo' è un altro giorno di schermaglie tattiche. Che risentono, ovviamente, ...

Dopo le tensioni con Salvini ora Di Maio vuole parlare con tutti - anche col Pd : Al via i primi incontri tra M5s e i capigruppo di tutti i partiti in vista delle consultazioni al Quirinale. Il leader dei pentastellati sarebbe pronto a giocare una nuova partita sulla formazione del ...

Di Maio e Salvini ora si scontrano. Ma non deve sorprendere : Nei palazzi della politica molti attendono di vedere se spunterà un terzo uomo che potrebbe mettere d'accordo tutti e ricoprire il ruolo di premier e se da Forza Italia verrà un passo indietro di ...

Di Maio ora attacca Salvini : "Il premier lo devo fare io" : Non si placa la tensione tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Tema del contendere è la premiership. Dopo che il grillino ha espresso la volontà di fare lui il capo del governo, il leghista ha detto chiaramente che metterla in questi termini rischia soltanto di far saltare il banco. "Non puoi andare al governo dicendo 'o io o niente' altrimenti che discussione è? Se Di Maio dice 'o io o nessuno' sbaglia, perché a oggi è nessuno", ha tuonato ...

Strappo di Salvini : “Se Di Maio dice io o nessuno allora non se ne fa niente” : Matteo Salvini non è intenzionato ad accettare l’ipotedi di Di Maio premier a tutti i costi, come vorrebbero i grillini. Lo chiarisce durante la registrazione di Porta a Porta. «Se Di Maio dice “o io premier o niente” non è il modo giusto per partire. Se Di Maio dice o io o nessuno sbaglia, perché a oggi è nessuno. Non puoi andare al governo dicen...