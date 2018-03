Salvini | facciamo governo se ci sono chiari numeri maggioranza

Crozza- Berlusconi : 'Adesso provo a chiamare Salvini così facciamo pace' : Sul palco di Fratelli di Crozza - il programma di Maurizio Crozza in onda il venerdì in prima serata sul Nove, Crozza/Berlusconi sempre più indeciso e confuso cambia continuamente idea sulle possibili ...

Crozza-Berlusconi e le alleanze : “Adesso chiamo Salvini così facciamo la pace e gli dico di chiamare Di Maio” : Sul palco di Fratelli di Crozza – il programma di Maurizio Crozza in onda il venerdì in prima serata sul Nove, Crozza/Berlusconi sempre più indeciso e confuso cambia continuamente idea sulle possibili alleanze per poi concludere: “Adesso provo a chiamare Salvini così facciamo pace e dico a lui di chiamare Di Maio” Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com L'articolo Crozza-Berlusconi e le alleanze: “Adesso chiamo ...

Flirt M5S e Lega : «Facciamo partire il Parlamento». E Salvini parla da premier : Il leader 5 Stelle chiama i partiti, poi sente Salvini. No di Maroni all’alleanza. Bongiorno al Senato?

Salvini : "Ho parlato con Di Maio - facciamo ripartire il Parlamento | Governo con M5s? Nulla è impossibile" : Il leader della Lega apre ai pentastellati da Barbara D'Urso: "Andro' in Parlamento dicendo:vogliamo cancellare la Fornero, ridurre le tasse, chi ci sta?Su questi punti, chi ci sta, chi ci segue?".

Governo - Salvini chiama Di Maio : «Facciamo partire il Parlamento» : «Ho parlato oggi pomeriggio, per pochi minuti, con Luigi Di Maio. Con lui ci siamo confrontati sulla questione delle presidenze delle Camere in vista del voto di venerdì prossimo. Non...

Giorgia Meloni - la proposta-bomba di Ignazio La Russa a Libero : 'Facciamola presidente della Camera. Se Matteo Salvini...' : La proposta di Fratelli d'Italia non cambia, premette Ignazio La Russa: 'Matteo Salvini avanzi la candidatura per la presidenza del Senato. In questo modo sarebbe più facile la sua investitura come ...

Elezioni - Salvini : “Senza governo si torna al voto? Sicuramente non facciamo pastrocchi” : “Una cosa alla volta. Sicuramente non si fanno pastrocchi“. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine dell’incontro con i parlamentari neoeletti della Lega a Milano, a chi gli domanda se si tornerà a votare laddove non si riuscisse a formare un governo. E della possibilità che il presidente del Veneto Luca Zaia possa essere premier alternativo a lui se non si riuscisse a formare il governo, “ho parlato con Luca ...

Salvini : non facciamo accordi politici o partitici : Milano, 6 mar. , askanews, Matteo Salvini è 'pronto' a governare ma esclude 'qualsiasi accordo politico o partitico'. Lo ha detto lo stesso leader della Lega, parlando con i giornalisti davanti a ...