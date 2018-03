Salvini | dopo Pasqua sento Di Maio

Salvini e Di Maio si sentono dopo Pasqua : 'Si parte dai progetti - non dai nomi' : Salvini e Di Maio si sentono dopo Pasqua: 'Si parte dai progetti, non dai nomi' , foto d'archivio Ansa, ROMA Matteo Salvini e Luigi Di Maio si sentiranno dopo Pasqua. Tutte le notizie di ...

Salvini in Molise avverte : 'Tornerò da premier. Dopo il 22 aprile di rosso resterà solo il vino' : Inaugurazione della sede elettorale a Venafro e poi a Isernia la presentazione dei candidati. Matteo Salvini nuovamente in Molise in vista delle prossime regionali , prima delle quali sarà nuovamente ...

Dopo le tensioni con Salvini ora Di Maio vuole parlare con tutti - anche col Pd : Al via i primi incontri tra M5s e i capigruppo di tutti i partiti in vista delle consultazioni al Quirinale. Il leader dei pentastellati sarebbe pronto a giocare una nuova partita sulla formazione del ...

Governo - duello M5s-Lega/ Di Maio - “sarò premier” : Salvini - “i grillini sono ragionevoli”. Vertice dopo Pasqua : Governo, duello e dialogo tra Salvini e Di Maio: M5s, “a noi il premier”, replica il leader Lega “i grillini sono ragionevoli”. Accordi possibili, il nodo Berlusconi e il Vertice dopo Pasqua(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 10:29:00 GMT)

È Salvini il favorito al ruolo di Premier dopo i presidenti di Camera e Senato? Video : dopo la prima fase successiva alle elezioni dello scorso 4 marzo, quella relativa alle presidenze di Camera e Senato, il gioco della politica inizia a farsi serio e concreto. Le trattative per la convergenza su Roberto Fico ed Elisabetta Casellati [Video], eletti rispettivamente a capo della Camera e del Senato, per gli osservatori politici portano ad una strada ben delineata per il futuro governo. Nonostante le parole di pretattica dei due ...

Dopo la partita delle presidenze - Di Maio e Salvini continuano a giocare di sponda in vista delle consultazioni : Il gioco di sponda è già servito a mandare in buca due palle decisive. Il giorno Dopo la conclusione della partita sulle presidenze di Camera e Senato, Luigi Di Maio e Matteo Salvini continuano a lanciarsi segnali. Lo fanno in vista del prossimo round tra i partiti, che riguarderà la formazione dell'esecutivo. Smussano i loro programmi, sottolineano i punti in comune. Non citano, nelle uscite pubbliche di oggi, i due punti ...

Di Maio - "Salvini mantiene parola"/ Sfida M5s-Lega per Governo : "dialogo con tutti". Consultazioni dopo Pasqua : Luigi Di Maio, 'Matteo Salvini mantiene parola data': ora Sfida M5s-Lega per Governo, 'parliamo con tutti, sarò premier'. Consultazioni post-Pasqua.

Di Maio e Salvini - prove di patto per il governo con nodo premier : le consultazioni dopo Pasqua : Una scelta che ha anche un sapore elettorale perché porta a capo della Camera il volto storico del Movimento e preannuncia quella rivoluzione nei costi della politica promessa da tempo. Niente, ...

Di Maio e Salvini - dopo l'accordo sul Parlamento al via la partita per il Governo : Roberto Fico alla Camera, Elisabetta Alberti Casellati prima donna al Senato. Nel pomeriggio di ieri sono stati ricevuti al Quirinale da Sergio Mattarella. Dal Presidente della Repubblica anche il premier Gentiloni, che ha rassegnato le dimissioni. Resterà in carica per il disbrigo degli affari correnti

Luigi Di Maio - dopo Fico cominciano i guai. Governo - la sfida con Salvini : gira un'ipotesi con il 'terzo uomo' : Oggi è un giorno storico per il Movimento 5 Stelle , che elegge il suo primo presidente della Camera. Mentre Roberto Fico festeggia tra baci, abbracci e pacche sulle spalle, c'è da scommettere che ...

Salvini e Di Maio : passo dopo passo verso il governo : C'è un'espressione che usa spesso Giancarlo Giorgetti, il Richelieu di Salvini, pura ragione complementare all'istinto pirata del leader della Lega: "passo dopo passo". passo dopo passo di un cammino che porta al governo. Diciamo la verità, l'elezione delle cariche istituzionali prefigura uno schema per il governo che verrà. Se alle elezioni è crollato il Nazareno di Berlusconi e Renzi, nel Palazzo si è andato ...