Salvini apre sul reddito di cittadinanza Ma Di Maio insiste | io premier

M5S : 'Di Maio è l'unico candidato premier'. Salvini apre a reddito cittadinanza 'ma solo se a termine' : Torna a intervenire sul governo il leader del Carroccio, Matteo Salvini . "Con Di Maio ci sentiamo dopo Pasqua" ha fatto sapere. "Con i 5 stelle - ha evidenziato - stiamo ragionando, se poi questo ...

“LEGA - DOV’È IL TESORO?”. Salvini QUERELA L'ESPRESSO/ E apre a M5S e Di Maio per il reddito di cittadinanza : “LEGA, dov'è il TESORO?”. SALVINI QUERELA L'ESPRESSO. E apre a M5S e Di Maio per il reddito di cittadinanza, mentre i pentastellati aprono al flat tax. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 17:31:00 GMT)

Salvini apre al reddito di cittadianza : «Ma solo se a termine. Partire da programma centrodestra» : Il leader della Lega, Matteo Salvini, apre al reddito di cittadinanza proposto dal Movimento 5 stelle. «Se il reddito di cittadinanza non è un investimento illimitato per chi sta a...

Lega-M5s - Salvini apre a reddito di cittadinanza : ma solo se a termine : "Se il reddito di cittadinanza non è un investimento illimitato per chi sta a casa, aperto a tutti - cosa che mi vedrebbe fortemente contrario - ma un investimento temporaneo per chi ha perso il ...

Governo - Salvini apre a M5s : "Se è a termine dico che il reddito di cittadinanza va bene" : Da Ischia il leghista rilancia la sua posizione in tema di esecutivo: "Si parte dai progetti, non dai nomi, dai premier" dice sull'ipotesi di un Governo tra Lega e M5s, senza Berlusconi, non gradito agli uomini di Grillo.

Lega-M5s - Salvini apre a reddito di cittadinanza : ma solo se a termine : "Se il reddito di cittadinanza non è un investimento illimitato per chi sta a casa, aperto a tutti - cosa che mi vedrebbe fortemente contrario - ma un investimento temporaneo per chi ha perso il lavoro ed è in attesa di trovare un nuovo posto ne possiamo parlare". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini. "Se invece è l'ennesimo provvedimento assistenzialista a tempo indeterminato, aperto a tutti, no perché è la fine dell'idea dello ...

Consultazioni Colle - Governo/ Mattarella : apre Casellati - chiude Di Maio. Ok Salvini e Berlusconi - nient Renzi : Governo, Calendario Consultazioni al Colle per il 4-5 aprile 2018: Casellati e Fico i primi da Mattarella, il M5s per ultimo. Separati Meloni, Berlusconi e Salvini, il Pd sarà senza Renzi(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 20:35:00 GMT)

Salvini e M5S - luna di miele finita : 'Si alleano col Pd? Auguri'. E Paragone apre ai democratici : 'Ci sono tre parole chiave: lavoro, tasse e sicurezza . Io credo che anche ai 5 stelle possa interessare un dialogo su questi temi ' . Lo dice al Corriere della Sera il leader della Lega, Matteo ...

Salvini e M5S - luna di miele finita : "Si alleano col Pd? Auguri". E Paragone apre ai democratici : «Ci sono tre parole chiave: lavoro, tasse e sicurezza. Io credo che anche ai 5 stelle possa interessare un dialogo su questi temi». Lo dice al Corriere della Sera il leader...

Lega-M5S - il nodo premiership : Salvini apre ma Di Maio non accetta 'terzi nomi' : Il dovere e la voglia sono i sentiment che si ricavano in questi giorni dalle parole di Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Il dovere è del leader leghista che per tenersi stretto il ruolo di capo della ...

Raggi apre a Salvini : «Si concentra sui poteri di Roma - è positivo» : La sindaca di Roma Virginia Raggi, regina Romana del M5s, apre a sorpresa ma non troppo a Matteo Salvini. Raggi commenta l'intervista del leader della Lega al Messaggero plaudendo al capo del...

REDDITO DI CITTADINANZA - ASSE M5S-LEGA/ Salvini apre a Di Maio : “Patto per ricucire l'Italia” : REDDITO di CITTADINANZA, che fine ha fatto la proposta M5s? L'accordo tra Salvini e Di Maio, le trame di Governo e i dubbi di Berlusconi. Giorgetti lancia REDDITO di avviamento al lavoro(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 22:48:00 GMT)

Reddito di cittadinanza - asse M5S-Lega/ Salvini apre a Di Maio : “Governo? Ora cominceremo a parlarne” : Reddito di cittadinanza, che fine ha fatto la proposta M5s? L'accordo tra Salvini e Di Maio, le trame di Governo e i dubbi di Berlusconi. Giorgetti lancia Reddito di avviamento al lavoro(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 21:31:00 GMT)

Salvini apre al reddito di cittadinanza : ''Se significasse pagare la gente per stare a casa -ha sottolineato- direi di no, ma se fosse uno strumento per reintrodurre nel mondo del lavoro chi oggi ne è uscito allora direi di sì''. Parla poi ...