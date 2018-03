Salvini a Ischia nelle zone del terremoto | Non prometto a vanvera come Renzi

Salvini a Ischia tra terremotati : in 7 mesi non si è fatto nulla : "Non è possibile in un Paese come l'Italia che a 7 mesi da una catastrofe lo Stato e la Regione non abbiano mosso un dito, ci siano migliaia di sfollati, e lavoratori senza più un posto di lavoro". ...

Salvini a Ischia : "In 7 mesi solo chiacchiere e burocrazia" : Prenotazioni sono arrivate sia dall'Italia che da tutto il mondo . "C'è stata molta solidarietà, visto che Ischia è stata ferita, in molti l'hanno scelta come meta per le loro vacanze , non solo ...

Elisa Isoardi e Matteo Salvini a Ischia/ Video - a pesca dopo la visita alla zona rossa : “Qualche ora di relax” : Matteo Salvini ed Elisa Isoardi sono pronti a vivere al massimo le vacanze di Pasqua ad Ischia in veste di possibile coppia "presidenziale". Lontane le voci di crisi, arrivano le nozze?(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 18:38:00 GMT)

Ischia - Salvini nelle zone colpite dal terremoto : “Dopo 7 mesi non si è mosso nulla” : Il leader della Lega Matteo Salvini ha visitato la “zona rossa” di Casamicciola, a Ischia, colpita dal sisma lo scorso agosto. “Dopo 7 mesi di chiacchiere e burocrazia, dopo il terremoto a niente è cambiato – ha detto ai cronisti – Ci vogliono pieni poteri ai sindaci e meno burocrazia” L'articolo Ischia, Salvini nelle zone colpite dal terremoto: “Dopo 7 mesi non si è mosso nulla” proviene da Il ...

ELISA ISOARDI E MATTEO Salvini A ISCHIA/ Vacanze di Pasqua : lo stesso luogo della prima uscita pubblica : MATTEO SALVINI ed ELISA ISOARDI sono pronti a vivere al massimo le Vacanze di Pasqua ad ISCHIA in veste di possibile coppia "presidenziale". Lontane le voci di crisi, arrivano le nozze?(pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 15:44:00 GMT)

Salvini a Ischia tra terremotati : in 7 mesi non si è fatto nulla : Ischia, , askanews, - "Non è possibile in un Paese come l'Italia che a 7 mesi da una catastrofe lo Stato e la Regione non abbiano mosso un dito, ci siano migliaia di sfollati, e lavoratori senza più ...

Elisa Isoardi e Matteo Salvini a Ischia/ Vacanze di Pasqua : "du frittur" per la coppia? : Matteo Salvini ed Elisa Isoardi sono pronti a vivere al massimo le Vacanze di Pasqua ad Ischia in veste di possibile coppia "presidenziale". Lontane le voci di crisi, arrivano le nozze?(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 13:16:00 GMT)

Elisa Isoardi e Matteo Salvini - la fuga d'amore a Ischia è Zen : ... E LA PROMESSA, DI Salvini - Clicca per ingrandire ROMANTICI - Dopo le fatiche della campagna elettorale e prima delle consultazioni per il nuovo governo, almeno per tre giorni… la politica ...

Governo M5s-Lega/ Salvini a Ischia "dialogo aperto - scopra carte" : Casaleggio "Di Maio rispetti volontà gente" : Governo, gelo M5s-Lega: Salvini a Ischia, 'dialogo aperto Luigi scopra le carte reddito cittadinanza'. Casaleggio 'Di Maio rispetti volontà popolare'.

Elisa Isoardi e Matteo Salvini/ Vacanze di Pasqua ad Ischia per la coppia "presidenziale" : Matteo Salvini ed Elisa Isoardi sono pronti a vivere al massimo le Vacanze di Pasqua ad Ischia in veste di possibile coppia "presidenziale". Lontane le voci di crisi, arrivano le nozze?(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 11:26:00 GMT)

Governo M5s-Lega/ Salvini a Ischia “dialogo aperto - scopra carte” : Casaleggio “Di Maio rispetti volontà gente” : Governo, gelo e sfida M5s-Lega: Salvini a Ischia, "dialogo aperto, Luigi scopra le carte sul reddito di cittadinanza". Casaleggio, "Di Maio impeccabile ma rispetti volontà popolare"(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 11:13:00 GMT)

Vacanze di Pasqua per i politici : Salvini a Ischia - Renzi a casa - Mattarella e Di Maio a Roma : L'altro Matteo della politica italiana, l'ex segretario dem Renzi, stara' a Firenze, assieme ai suoi familiari. Il suo successore alla guida del Nazareno, il reggente del Pd, Maurizio Martina, ...

Salvini - vacanze di Pasqua a Ischia con la Isoardi : L'altro Matteo della politica italiana, l'ex segretario dem Renzi, starà a Firenze, assieme ai suoi familiari. Il suo successore alla guida del Nazareno, il reggente del Pd, Maurizio Martina, passerà ...

Salvini e Isoardi a Ischia per le vacanze di Pasqua : Matteo Salvini è partito in motonave, da Calata Porta di Massa, nel porto di Napoli, in direzione Ischia, insieme alla sua compagna Elisa Isoardi, per un periodo di vacanza. Un break tra le faticose ...