Salute | più rischi carie se si respira a bocca aperta

Salute : in Francia allarme sette - sempre più presenti in campo benessere : La Salute e il benessere sono sempre più ‘terreno fertile’ per le sette in Francia. Su 2.300 segnalazioni ricevute dall’organismo d’oltralpe che si occupa di monitorare il fenomeno (Miviludes, missione interministeriale di vigilanza e lotta contro le derive settarie), la metà riguardano proprio questo campo. Le sette centrate sullo ‘star bene‘ e sul contrasto alla malattia – riferisce il rapporto ...

Salute e sport - la passione ‘spezzacuore’ : più rischi di infarto con le vittorie in casa : Il brivido di un gol, o di un punto segnato dalla nostra squadra preferita potrebbe mettere gli uomini, anche abbastanza giovani, a rischio di infarto. Un nuovo studio pubblicato sul ‘Canadian Journal of Cardiology’ ha infatti riscontrato un aumento dei ricoveri ospedalieri fra i maschi al di sotto dei 55 anni con sintomi di infarto miocardico, il giorno successivo alla vittoria del Montreal Canadiens, una squadra canadese di hockey ...

Alessandra Celentano racconta i problemi di Salute : "Non potrò più ballare" : Abituati a vederla severa e intransigente durante le puntate di “Amici”, suona insolito sentire

Salute : 007 addio - maschi inglesi più XL in Ue : addio al profilo seducente di 007 che ha fatto sognare generazioni. I sudditi di sua Maestà sono i più ‘pesanti’ in Ue, con oltre 83 chilogrammi di peso. E nel mondo solo gli australiani e gli americani hanno il girovita più ampio. Gli olandesi, in media, sono i più alti. E gli italiani? La dieta mediterranea ci ha dato una mano a mantenere il primo posto in Europa per l’aspettativa di vita maschile: 80,5 anni. Sono i dati ...

Salute : coppie con figli più felici anche se dormono poco : Dormire bene e a lungo è un elisir per una vita in Salute. Spesso però l’arrivo di un figlio può ridurre la quantità e la qualità del riposo. Ma non la felicità. Lo ha dimostrato una ricerca del National Centre for Social Research. I neo genitori anche se arrivano a dormire poche ore a notte sono più felici dei loro coetanei senza figli o che ne hanno ma in età scolare. Lo studio – riporta il ‘Telegraph‘ – ha ...

Quali smartphone emettono più radiazioni nocive per la Salute? : Nell'era tecnologica in cui viviamo, lo smartphone è diventato parte integrante della nostra vita. Negli ultimi tempi è diventato uno strumento di cui non si può più fare a meno e con cui anche le più giovani fasce d'età convivono quotidianamente. Gli smartphone sono dannosi per la nostra salute? Importante è essere al corrente che non tutti i telefoni cellulari emanano la stessa quantità di radiazioni; saperne valutare la dannosità è ...

Salute - uranio : in Serbia “tumori infantili 18 volte più alti della media UE” : In Serbia, dopo la guerra in Kosovo del 1999, è stata osservata un’incidenza di tumori maligni, malattie del sangue e congenite nella popolazione infantile oltre 18 volte più alta rispetto alla media UE, probabilmente dovuta ai residui dell’uranio impoverito: lo ha spiegato il presidente della Commissione Salute e Famiglia del Parlamento Serbo, Darko Laketic, in una conferenza stampa alla Camera dei Deputati. “In Serbia sono ...

Salute - 8 Marzo : sempre più le donne medico - in Italia sono quasi 165 mila : sono 159.669 i medici donna oggi in Italia, 11.825 le odontoiatre, 4.439 le professioniste iscritte a entrambi gli albi. In totale quasi 176mila professioniste, che, in tutte le fasce di età sotto i cinquant’anni, hanno ‘sorpassato’, per numero, i colleghi uomini. E la forbice è tanto più evidente tra le generazioni più giovani. “Le nostre professioni sono sempre più declinate al femminile – afferma il presidente ...

Rinoceronte bianco settentrionale : la Salute dell’ultimo esemplare maschio sta peggiorando - specie sempre più vicina all’estinzione : La salute dell’ultimo Rinoceronte bianco settentrionale maschio del mondo sta peggiorando, portando la specie ancora più vicino all’estinzione a causa del bracconaggio. Il Rinoceronte di 45 anni si chiama Sudan e vive in una riserva in Kenya con le ultime due femmine di Rinoceronte settentrionale bianco, che sono sua figlia e sua nipote. Sudan sembrava essersi ripreso bene da un’infezione alla zampa posteriore destra alla fine del 2017 ma ...

“Sono nelle mani dei medici”. Craig Warwick - preoccupa la sua Salute. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi vittima di un mancamento in studio dopo aver lasciato l’Honduras. “Scusatemi - ora non posso più farlo” : Ancora guai per Craig Warwick, alle prese con problemi di salute l’hanno costretto a interrompere la sua esperienza all’Isola dei Famosi 2018. Il sensitivo non si è infatti ripreso del tutto dal malore che lo ha colpito lo scorso martedì sotto gli occhi delle telecamere, nella puntata in cui era atteso al confronto con il compagno d’avventura Franco Terlizzi. Stando a quanto riportato in queste ore da Pomeriggio 5, ...

Salute - OMS : boom di casi di morbillo in Europa nel 2017 - l’Italia tra i 3 Paesi più colpiti : In occasione dell’incontro tra i Ministri della Salute europei in Montenegro, l’ufficio europeo dell’Organizzazione mondiale della sanità ha reso noto che nel 2017 il morbillo ha ucciso 35 persone e ne ha colpite 21.315 (il 400% in più rispetto al 2016, quando si era registrato un record al ribasso con 5273 casi. Quindici i Paesi più colpiti delle epidemie: ai primi 3 posti Romania, Italia e Ucraina. L'articolo Salute, OMS: ...

Osservatorio Nazionale della Salute nelle Regioni Italiane : maggiore speranza vita al nordest - chi ha una laurea vive di più : “Gli indicatori evidenziano l’esistenza di sensibili divari di Salute sul territorio, ne sono la prova i dati del 2017 della Campania dove gli uomini vivono mediamente 78,9 anni e le donne 83,3; mentre nella Provincia Autonoma di Trento gli uomini mediamente sopravvivono 81,6 anni e le donne 86,3. In generale, la maggiore sopravvivenza si registra nelle Regioni del Nord est, dove la speranza di vita per gli uomini è 81,2 anni e per le ...

