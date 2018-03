Salute | focus su microbiota ed encefalopatia epatica su Doctor’s Life

In viaggio per guarire : focus sui ‘pendolari della Salute’ : Profit al servizio del non profit per alleggerire i gravissimi disagi vissuti dai “pendolari della salute”, ovvero i malati costretti ad attraversare l’Italia per ricevere cure adeguate o sottoporsi ad interventi chirurgici. Martedì 20 marzo a Milano si terrà il convegno “La migrazione sanitaria, un fenomeno in crescita. UBI Banca e CasAmica, un incontro di valore”, dedicato al circolo virtuoso attivato dall’associazione CasAmica Onlus e da UBI ...