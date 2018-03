Salute | 3 tazzine di caffè al giorno salvano il cuore

meteoweb.eu

(Di venerdì 30 marzo 2018) Arterie pulite e‘protetto’ grazie a tredial: berle ha un effetto benefico per i vasi sanguigni, come indicano gli scienziati dell’Università di Sao Paulo in Brasile diretti da Andreia Miranda, in uno studio pubblicato sul ‘Journal of the American Heart Association’. “Nel nostro studio -spiega Miranda- abbiamo scoperto che il consumo abituale di più di trealriduce il rischio di calcificazione coronarica“. Un elemento chiave per il pericolo di infarto. Il team non è però sicuro su quale sia la componente benefica: la caffeina o alcuni degli antiossidanti presenti nella nera bevanda. Per il loro studio il gruppo ha analizzato le abitudini alimentari e i dati sulla quantità di calcio nelle arterie di oltre 4.400 persone. Quasi tutte bevevano: il 56% lo facevaalmeno due volte al, mentre il ...