Equitazione - salto ostacoli : Alberto Zorzi tra i cinque italiani nella tappa di Samorin di FEI Nations Cup - ma salterà la finale di Coppa del Mondo : La FEI Nations Cup 2018 entrerà nel vivo fra un mese, ma per l’Italia è già tempo di scelte in vista della tappa di Samorin, valida per la prima divisione europea della Coppa delle Nazioni di Equitazione. In Slovacchia ci saranno Piergiorgio Bucci su Driandria, l’appuntato scelto Bruno Chimirri su Tower Mouche, il 1° aviere Luca Marziani su Tokyo du Soleil, Paolo Paini su Ottava Meraviglia di Ca’ San Giorgio e il caporal maggiore Alberto ...

Equitazione - salto ostacoli : l’Italia verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. Qualificazione di nuovo possibile con la squadra : Un anno di successi in giro per il mondo, tra podi di prestigio e grandi risultati in tutte le principali competizioni internazionali. L’Italia dell’Equitazione è tornata e punta a consolidarsi ai vertici mondiali del salto ostacoli in vista di un biennio che culminerà nell’appuntamento più importante, le Olimpiadi di Tokyo 2020, vero banco di prova per testare la caratura tecnica e morale degli atleti. Da troppo tempo ...

Equitazione - salto Ostacoli. Simon Delestre trionfa a Parigi! Bruynseels ed Ehning sul podio. Gaudiano e De Luca nella top ten : Simon Delestre fa saltare il banco e trionfa nel Grand Prix Hermès at Saut Hermès di Parigi. Il francese si è esaltato davanti al pubblico amico, realizzando un tempo fantastico nel barrage (34”54) con due percorsi netti in sella a Hermes Ryan e staccando il belga Niels Bruynseels, l’unico in grado di reggere il suo ritmo in 34”97 con Gancia de Muze. Entrambi confermano di attraversare un eccellente momento di forma, mentre sul terzo ...

Equitazione - salto Ostacoli. Nyels Bruynseels trionfa a ‘s-Hertogenbosch. Buon weekend per Emanuele Gaudiano : Trionfo belga nel Gran Premio di Indoor Brabant, tappa del Rolex Grand Slam di Salto Ostacoli. Nyels Bruynseels si è aggiudicato la prova più importante del Dutch Masters a ‘s-Hertogenbosch, in Olanda, realizzando due percorsi netti in sella a Gancia de Muze e chiudendo il barrage in 37”10, davanti al tedesco Marcus Ehning, secondo con Cornado NRW in 37”80 e al beniamino di casa Harrie Smolders, salito sul terzo gradino del podio con il ...

Toscana Tour 2018 : ad Arezzo i big del salto ostacoli mondiale - : ... le famiglie e tutti coloro che vorranno passare una giornata di sport e relax in uno dei centri sportivi più belli d'Europa, senza nemmeno pagare il prezzo del biglietto. Per info: www.

Equitazione - i ranking aggiornati. Lorenzo De Luca settimo nel salto ostacoli - azzurri nelle retrovie tra Completo e Dressage : L’Italia continua a rappresentare una potenza mondiale nel Salto Ostacoli, ma ha tanto terreno da recuperare nel Completo e nel Dressage. Lorenzo De Luca e Alberto Zorzi sono i fari dell’Equitazione nel Bel Paese e, nonostante un avvio di stagione non esaltante, continuano a rappresentare due colonne portanti dell’élite mondiale del panorama del Salto Ostacoli, specailità in cui l’Italia è alla ribalta ormai dallo scorso ...

Equitazione - salto Ostacoli. Doppietta italiana a Vilamoura! Piergiorgio Bucci trionfa davanti a Matias Alvaro : Il Portogallo si tinge d’azzurro nel weekend del Salto Ostacoli. Uno strepitoso Piergiorgio Bucci fa suonare l’inno di Mameli a Vilamoura, nel Gran Premio che ha chiuso il programma del CSI3* in Portogallo. In sella a Heartbreacker vd Achterhoe, Bucci ha realizzato uno splendido doppio netto, chiudendo il barrage in 35”75 davanti ad un altro italiano, il giovane Matias Alvaro, che ha piazzato due percorsi senza errori in sella a ...

Equitazione - salto Ostacoli. Italia terza nella Coppa delle Nazioni di Abu Dhabi - la Nuova Zelanda batte l’Irlanda al jump-off : Italia sul podio nella prima tappa della FEI Nations Cup 2018, ma per gli azzurri non c’erano punti in palio per la classifica generale. Il team composto da Luca Maria Moneta con Connery, Luca Coata con Crandessa, Simone Coata con Dardonge, Natale Chiudiano con Almero ha accumulato 20 penalità nelle due prove in programma, piazzandosi al terzo posto alle spalle della Nuova Zelanda e dell’Irlanda. Spettacolare lo scontro al vertice ...

Equitazione - salto ostacoli : l’Italia va a gonfie vele ad Abu Dhabi! Splendide vittorie per Emanuele Gaudiano e Luca Maria Moneta : L’Italia viaggia a gonfie vele ad Abu Dhabi, dove è in corso il primo CSIO5* della stagione. Emanuele Gaudiano ha trionfato nella prova a tempo del giovedì con un sensazionale percorso netto in sella a Carlotta in 52”81, lasciandosi alle spalle un altro italiano, Luca Maria Moneta, secondo in 56”54 in sella a Neptune Brecourt. Sul podio anche la svizzera Janika Sprunger, terza in 57”65 con Ninyon, mentre Luca Coata ha chiuso in sesta ...

A 'Cavalli a Roma' lo spettacolo del salto ostacoli internazionale : Il "regista" in campo è Uliano Vezzani , course designer dello CSIO di Piazza di Siena, del Longines Global Champions Tour Roma e della coppa del mondo di Verona. Vezzani, eccellenza italiana nel ...