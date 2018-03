Salento | i paesi più ricchi | ecco la classifica che fa discutere

Blastingnews

(Di venerdì 30 marzo 2018) Spesso si parla di incassi economici nelche negli ultimi anni ha visto dei leggeri miglioramenti soprattutto dovuti al turismo. In realtà, nonostante questi piccoli miglioramenti continuino a registrarsi (nel 2017 è in aumento il reddito complessivo rispetto al 2016) la fotografia economica della provincia di Lecce, non è entusiasmante. Il reddito medio in provincia di Lecce è di 15.241 euro. Comanda Lecce, come già avvenuto negli anni precedenti. Il capoluogo barocco, tra l'altro è l'unico paese a superare i 20 mila euro medi di reddito. Ladeipiùin provincia di Lecce Detto di Lecce, primo a 21.492 euro di reddito medio, ipiù virtuosi sono Maglie con 18.734 euro e Cavallino, con 18.087. In linea di massima, si nota dai dati riportati sull'edizione odierna del Nuovo Quotidiano di Puglia, che ipiù piccoli del(soprattutto della ...