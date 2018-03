Ryanair non può licenziare chi intraprende una causa di lavoro

Ryanair : Fit - compagnia non può scegliersi interlocutori : Roma, 8 mar. (AdnKronos) – ‘Apprendiamo dai media che Ryanair ha sottoscritto un accordo con un’associazione professionale italiana che rappresenta i piloti. Questa da una parte può essere una notizia positiva, anche se non essendo a conoscenza dell’accordo bisognerebbe capire quali ne sono i contenuti e cosa intende Ryanair per ‘riconoscimento’ della controparte. Dall’altra parte, però, questo accordo ...

Ryanair - altre 37 rotte e 39 milioni di clienti "Non vendete Alitalia a gruppi stranieri" : L'Italia è uno dei grandi mercati del trasporto aereo , questo aumenta l'amarezza per l'assurdo destino di Alitalia, perciò le compagnie internazionali investono per crescere in casa nostra, e meno ...

O'Leary (Ryanair) : Non svendete Alitalia : Il ceo di Ryanair, Michael O'Leary, a Roma per lanciare la programmazione invernale 2018/2019 e portare avanti il dialogo sulla rappresentanza sindacale, chiarisce che la sua compagnia non si è ritirata dalla corsa su Alitalia, ma "ai commissari abbiamo voluto esprimere il nostro parere positivo sul lavoro fatto e i complimenti sulle condizioni attuali" e anche "la nostra opinione che forse non è neanche ...

"Non svendete Alitalia". O'Leary di Ryanair elogia i commissari : "Resti indipendente" : "Noi ci siamo ritirati dalla corsa su Alitalia" ma "ai commissari abbiamo voluto esprimere il nostro parere positivo sul lavoro fatto e i complimenti sulle condizioni attuali" e anche "la nostra opinione che forse non è neanche necessario venderla". Per il numero uno di Ryanair, Michael O'Leary, a Roma per lanciare la programmazione invernale 2018/2019 e portare avanti il dialogo sulla rappresentanza sindacale, "Alitalia venduta a ...

Ryanair vola ancora nonostante le incertezze : I risultati presentati oggi da Rayanair a investitori e analisti, che registrano una crescita di clienti e profitti a fronte di tariffe più basse, permettono alla compagnia di guardare alla chiusura ...

Guidance a due colori per Ryanair nonostante il bilancio in crescita : Teleborsa, - Il declino dei prezzi dei biglietti e le interruzioni al servizio dovute ai problemi con i piloti non impatta sulla profittabilità di Ryanair . La maggiore compagnia low cost in Europa ha ...

Guidance a due colori per Ryanair nonostante il bilancio in crescita : Il declino dei prezzi dei biglietti e le interruzioni al servizio dovute ai problemi con i piloti non impatta sulla profittabilità di Ryanair . La maggiore compagnia low cost in Europa ha chiuso il ...

Il Garante contro Ryanair : "A bordo solo borse piccole - informazioni non trasparenti" : ROMA - Il Garante della Concorrenza e dei consumatori , l'Antitrust, torna a prendere di mira Ryanair, stavolta per le informazioni che la compagnia aerea ha dato sul bagaglio a mano e sugli eventuali ...

L'effetto Ryanair non frena la crescita di Trieste Airport : Nel 2017 i passeggeri sono aumentati del 7,3 mentre sono allo studio nuove destinazioni internazionali

Ryanair cancella il volo e non rimborsa : Abbiamo girato il quesito direttamente a Ryanair. Questa la risposta della compagnia aerea. 'Questo volo da Milano Bergamo a Trapani (11 settembre 2017) è stato purtroppo cancellato. Questo cliente è ...

Bagagli a mano - non solo Ryanair : ecco le regole per le altre compagnie aeree : È partita lunedì la stretta sui Bagagli a mano di Ryanair . Con l'entrata in vigore della nuova policy della compagnia aerea low cost, solo ai clienti con imbarco prioritario è consentito di portare ...

Bagagli a mano - non solo Ryanair : ecco le regole per le altre compagnie aeree : È partita lunedì la stretta sui Bagagli a mano di Ryanair. Con l'entrata in vigore della nuova policy della compagnia aerea low cost, solo ai clienti con imbarco...