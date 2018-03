Russia | espulsi 150 diplomatici occidentali | due sono italiani

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora Russia : espulsi 150 diplomatici occidentali - 60 Usa (30 marzo) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora Russia: espulsi 150 diplomatici occidentali (30 marzo). Vladimir Putin ha replicato all'espulsione in massa dei suoi diplomatici, cacciandone 150(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 01:42:00 GMT)

Caso Skripal - la Russia espelle 60 diplomatici Usa La replica : "Nessuna giustificazione per espulsioni" : La Russia ha annunciato l'espulsione di 60 diplomatici americani in risposta alla decisione Usa di espellere i diplomatici di Mosca per il Caso dell'ex spia russa avvelenata a Londra. Lo ha reso noto il ministro degli Ester. Sarà chiuso anche il consolato Usa a San Pietroburgo.

Caso Skripal - la Russia espelle 60 diplomatici Usa La replica : “Nessuna giustificazione per espulsioni” : Caso Skripal, la Russia espelle 60 diplomatici Usa La replica: “Nessuna giustificazione per espulsioni” La Russia ha annunciato l’espulsione di 60 diplomatici americani in risposta alla decisione Usa di espellere i diplomatici di Mosca per il Caso dell’ex spia russa avvelenata a Londra. Lo ha reso noto il ministro degli Ester. Sarà chiuso anche il […]

Russia - espulsi 150 diplomatici di tutto il Mondo : La guerra diplomatica tra la Russia e il resto del Mondo sta proseguendo a suon di espulsioni di diplomatici. tutto è iniziato dopo l'avvelenamento dell'ex spia russa Sergei Skripal e di sua figlia nel Regno Unito lo scorso 4 maggio. La Russia ha negato più volte ogni responsabilità in quell'episodio, ma il Regno Unito aveva risposto espellendo dal Paese alcuni diplomatici russi e oltre 20 Paesi hanno seguito quell'esempio rimandando a casa ...

Caso Skripal - la Russia espelle 60 diplomatici Usa La replica : "Nessuna giustificazione per espulsioni" : La Russia ha annunciato l'espulsione di 60 diplomatici americani in risposta alla decisione Usa di espellere i diplomatici di Mosca per il Caso dell'ex spia russa avvelenata a Londra. Lo ha reso noto il ministro degli Ester. Sarà chiuso anche il consolato Usa a San Pietroburgo.

Russia - saranno espulsi 150 diplomatici : 20.31 saranno almeno 150 i diplomatici americani e degli altri Paesi occidentali che dovranno lasciare la Russia. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Lavrov. "Tutto sarà speculare nel numero di chi lascerà la Russia". Mosca seguirà il "metodo speculare". saranno cacciati, per ogni Paese, tanti diplomatici quanti sono stati quelli russi espulsi. Solo gli Usa ne hanno esplusi 60, mentre gli altri 25 Paesi alleati un numero variabile da ...

Russia vs USA - caso Skripal/ Espulsioni a raffica di diplomatici russi : il curioso caso della Nuova Zelanda... : caso Skripal, scontro russia vs Usa, Regno Unito e Europa. Anche l'Italia caccia due diplomatici russi: Lavrov, "ricatti di Trump per convincere espulsione diplomatici"(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 15:44:00 GMT)

Russia : ricatto Usa dietro le espulsioni : 13.41 Il ministro degli Esteri della Russia, Lavrov,è convinto che dietro le espulsioni di diplomatici russi da parte della maggioranza dei Paesi europei ci siano forti pressioni statunitensi. "Quando uno o due diplomatici vengono invitati a lasciare questo o quel paese,e ci sussurrano nelle orecchie le scuse, sappiamo per certo che questo è il risultato di pressioni e ricatti colossali da parte di Washington", ha detto Lavrov.Dopo ...

Usa e Ue uniti contro la Russia. Espulsi oltre 100 diplomatici : Tutti contro la Russia. Con una mossa senza precedenti, il mondo occidentale si compatta e lancia la sfida a Vladimir Putin, espellendo più di cento diplomatici del Cremlino. Gli Stati uniti al fianco dell’Europa, a sua volta stretta attorno alla Gran Bretagna a tre settimane dall’attacco con il gas nervino avvenuto a Salisbury. È uno scenario che ...

Diplomatici russi espulsi - spia avvelenata/ La Russia annuncia "rappresaglia" - Boris Johnson esulta su Twitter : Caso Skripal, espulsioni Diplomatici dopo per l'ex spia russa avvelenata in Regno Unito: via Diplomatici da Usa a Ue, l'Italia ne caccia 2, Trump ben 60. Le ultime notizie e i motivi(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 19:46:00 GMT)

DIPLOMATICI RUSSI ESPULSI - SPIA AVVELENATA/ Russia “rappresaglia contro Trump e May” : Salvini critica sanzioni : Caso Skripal, ESPULSIoni DIPLOMATICI dopo per l'ex SPIA russa AVVELENATA in Regno Unito: via DIPLOMATICI da Usa a Ue, l'Italia ne caccia 2, Trump ben 60. Le ultime notizie e i motivi(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 18:11:00 GMT)

Russia CONTRO GB - CASO SPIA SKRIPAL/ Putin chiude il British Council : espulsi 23 diplomatici : RUSSIA CONTRO GB, CASO SPIA SKRIPAL: dopo le accuse di Boris Johnson a Vladimir Putin arriva la reazione di Mosca. Ventitre diplomatici britannici saranno espulsi dal territorio russo e...(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 11:45:00 GMT)

Ex spia avvelenata - Mosca risponde a Londra : espulsi dalla Russia 23 diplomatici britannici : Nuovi sviluppi sulla vicenda della ex spia russa avvelenata con la figlia nel Regno Unito, che ha determinato tensioni fra Occidente e Mosca. La Russia espelle 23 diplomatici britannici. La decisione è stata notificata all’ambasciatore del Regno Unito Laurie Bristow. ...