Russia | centro commerciale di Kemerovo era abusivo

Russia - proteste in piazza per il rogo nel centro commerciale : “Assassini”. Tra gli 85 dispersi - la maggioranza sono bambini : “Assassini, vogliamo verità”. È il grido di centinaia di abitanti di Kemerovo che si sono riuniti nella piazza centrale dei Soviet per protestare dopo la tragedia del rogo al centro commerciale, nel quale sono morte 64 persone, 41 dei quali erano bambini. E secondo i parenti delle vittime probabilmente ci sono 85 dispersi, in maggioranza bambini fra i 10 e i 13 anni. Davanti ai manifestanti, che hanno portato in piazza le foto dei ...

Russia - incendio in un centro commerciale : almeno 53 morti : almeno 53 persone hanno perso la vita in un incendio divampato in un complesso commerciale nella città siberiana di Kemerovo. Tra le vittime, secondo la stampa locale, ci sarebbero anche 41 bambini.L'incendio sarebbe scoppiato in un piano alto del complesso Winter Cherry, mentre decine di persone stavano assistendo alla proiezione di un film in una delle sale cinematografiche ospitate nell'edificio. Le autorità locali hanno precisato che il ...

KEMEROVO - INCENDIO CENTRO COMMERCIALE Russia/ Siberia - strage di bambini : il cordoglio di Papa Francesco : RUSSIA, INCENDIO in CENTRO COMMERCIALE Siberia. Ultime notizie video: almeno 64 morti, vari dispersi, tra questi molti bambini. Numeri al momento incerti, intanto è stata aperta un'inchiesta(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 17:05:00 GMT)

Russia - rogo nel centro commerciale : è strage di bambini - intrappolati nell’area giochi : Russia, rogo nel centro commerciale: è strage di bambini, intrappolati nell’area giochi Il centro era affollato di famiglie, secondo i testimoni nessun allarme è scattato: i bimbi sono rimasti intrappolati nell’area giochi, molti altri nelle sala cinematografica vicina.Continua a leggere Il centro era affollato di famiglie, secondo i testimoni nessun allarme è scattato: i bimbi […]

Russia - incendio centro commerciale Kemerovo/ Siberia - video ultime notizie : 64 morti - “la porte bloccate” : Russia, incendio in centro commerciale Siberia. ultime notizie video: almeno 64 morti, vari dispersi, tra questi molti bambini. Numeri al momento incerti, intanto è stata aperta un'inchiesta(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 11:55:00 GMT)

Russia - fiamme nel centro commerciale : almeno 64 i morti a Kemerovo : ... "La causa è la negligenza, le norme esistono e sono fissate, ma il mondo in cui noi le seguiamo è la causa catastrofica di tutto il male a cui oggi assistiamo", ha dichiarato la delegata del ...

Russia - incendio in centro commerciale in Siberia : 53 morti - molti sono bambini : Almeno 53 persone, tra cui molti bambini, sono morte in un incendio divampato domenica in un centro commerciale a Kemerovo, città industriale della Siberia. Il rogo è scoppiato intorno alle 11 al terzo e ultimo piano, orario in cui il centro era molto affollato essendo domenica. Secondo i primi elementi emersi dalle indagini, il rogo sarebbe divampato in una zona dedicata ai bambini, probabilmente a causa di un bimbo che aveva con sé un ...

Russia - incendio in centro commerciale Siberia/ Ultime notizie video - morti e feriti : dispersi molti bambini : Russia, incendio in centro commerciale Siberia. Ultime notizie video: almeno 37 morti, 69 dispersi, tra questi molti bambini. Numeri al momento incerti, intanto è stata aperta un'inchiesta(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 23:57:00 GMT)

Russia - incendio in un centro commerciale : vittime e dispersi - : Almeno 37 persone hanno perso la vita in un rogo scoppiato nella cittadina di Kemerovo, in Siberia. Oltre 40 feriti

Russia - a fuoco un centro commerciale «37 morti - molti bimbi» Video - Foto : Il rogo è scoppiato a Kemerovo, in Siberia, a circa 3.600 km a est di Mosca. Decine i feriti. Ma mancano all'appello una sessantina di persone, tra cui una scolaresca di bambini

Russia - incendio in centro commerciale : 37 morti : In Russia almeno 37 persone sono morte in un devastante incendio in un centro commerciale nella cittadina di Kemerovo, in Siberia, a circa 3.600 a est di Mosca: lo scrivono le agenzie russe, fra cui...

