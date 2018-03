Rugby | Zebre | Maxime Mbandà operato al ginocchio | stagione praticamente finita per lui

Rugby - Pro14 2018 : Glasgow-Zebre 68-7. Gli scozzesi dominano in lungo ed in largo - unica meta italiana di Canna : Nella 18ma giornata del Pro 14 di Rugby le Zebre escono con le ossa rotte dalla trasferta di Glasgow: finisce 68-7 per gli scozzesi una sfida davvero mai in discussione, con i padroni di casa capaci di trovare il bonus offensivo dopo appena 27′ di gioco, complice anche un giallo rimediato da Carlo Canna al minuto 24. I padroni di casa vanno in meta già all’8′ con van der Merwe, trovando la seconda marcatura al 12′ con ...

Rugby - Zebre in Abruzzo : Il presidente del comitato regionale ha partecipato insieme a numerosi personaggi e autorità della politica locale e del Rugby alla presentazione dell'evento, che prima delle Zebre vedrà scendere in ...

Rugby - Pro14 2018 : Zebre-Ospreys rinviata a data da destinarsi per le avverse condizioni meteo : La gara del Pro14 di Rugby tra Zebre ed Ospreys in programma sabato 3 alle 18.30 a Parma è stata rinviata a data da destinarsi: Burian sta mettendo in ginocchio l’Europa e la squadra ospite non aveva la certezza di poter partire in aereo per raggiungere il capoluogo emiliano. A ciò va aggiunto il maltempo che imperversa in Italia e che sta sferzando anche l’Emilia: non ci sarebbe stata la sicurezza di poter giocare la sfida, quindi ...

Rugby - Pro 14 2018 : le Zebre si arrendono per 10-7 al Cardiff : Le assenze dovute al Sei Nazioni si fanno ovviamente sentire nel Guinness Pro 14, che oggi ha visto impegnate le Zebre, in casa, al Lanfranchi di Parma. La franchigia azzurra non è riuscita a battere i gallesi del Cardiff: in un match davvero molto noioso e privo di emozioni, gli ospiti riescono ad imporsi per 10-7. Succede tutto nel primo tempo. A sbloccare la partita sono i gallesi che vanno in meta al 29′ con Lane e la realizzazione di ...

Rugby - Pro14 2018 : Connacht-Zebre 11-19. Italiani corsari - arriva una prestigiosa affermazione esterna : Fantastica vittoria esterna delle Zebre, che espugnano il campo del Connacht nella 15a giornata del Pro 14 di Rugby: il risultato finale è di 11-19 per la franchigia italiana, in un match che, come facilmente intuibile, non ha assegnato né il bonus offensivo, né quello difensivo. Quattro punti in classifica dunque per i bianconeri. Nella prima frazione le difese sono dominanti, e l’equilibrio regna sovrano: al 16′ i padroni di casa ...

Rugby - Guinnes Pro 14 2018 : Munster vince 33-5 con le Zebre : Non solo Sei Nazioni per quanto riguarda il Rugby internazionale. E’ andato in scena oggi anche il Guinnes Pro 14: impegnate in questo sabato le Zebre per quanto riguarda le italiane. Ovviamente formazioni rimaneggiate a causa degli impegni delle nazionali. La franchigia tricolore viene sconfitta per 33-5 con Munster. Partono bene i padroni di casa che a fine primo tempo sono in vantaggio per 12-0: mete per Arnold e Scott. Le Zebre ...

Rugby - Challenge Cup 2018 : le Zebre chiudono in bellezza. Agen battuto 38-30 : Bisognava almeno salvare l’orgoglio e così è stato. Al Lanfranchi di Parma le Zebre chiudono in bellezza la Challenge Cup di Rugby battendo nell’ultimo incontro della fase preliminare i francesi dell’Agen per 38-30, scavalcandoli anche in classifica finale, al termine di un match davvero tiratissimo. Inizio di partita spumeggiante. Transalpini in vantaggio con la meta di Tolot dopo neanche un minuto, pareggio istantaneo dei ...